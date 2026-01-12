Coeur Mining trotz Trendlinienbruch weiterhin auf Kurs
11:21 Uhr | Christian Jubelt
Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. hielt im Kontext der vergangenen Analyse vom 4. November jeden Anleger zweifelsfrei in Atem. Denn mitsamt des damals erfolgten Trendlinienbruchs deutete sich eine weitere Kursschwäche an, welche sich allerdings nicht vollendete. Gut für die Bullen, und daher besticht die Aktie unverändert durch Ambitionen auf der Oberseite. Mehr dazu wieder im Nachgang.
Fazit:
Aufgrund der jüngsten Stabilisierung mitsamt neuem Mehrmonatshoch über dem frischen Level von 19,32 USD erscheint ein weiterer Aufwärtslauf möglich. Hierbei bleibt das Gap vom 20. auf den 21. Oktober interessant, da eine Schließung direkt weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Verlaufshoch vom 16. Oktober bei 23,62 USD sowie unter mittelfristiger Betrachtung über die Marke von 30,00 USD hinaus generieren dürfte. Dem folgend rückt dann auch schon eine Widerstandszone rund um 31,50 USD auf die Agenda.
Diesen Kursbereich umschiffte die Mine in den Jahren 2011 und 2012, bevor es im Anschluss eine starke Korrekturbewegung bis ins Jahr 2016 hinein gab. Das Tief aus 2016 wurde seither nicht mehr gesehen und so bildete die Aktie während der vergangenen rund 10 Jahre einen großen Boden aus. Die neuen Hochs bestätigen daher die intakte Trendbewegung. Zugleich lässt sich bereits eine neue adjustierte Trendlinie knapp unterhalb des gleitende 50-Tage-Durchschnitts (EMA aktuell bei 17,39 USD) definieren. Dementsprechend verbleibt die Coeur-Aktie weiterhin auf Kurs.
Ein erstes Umdenken wäre hingegen bei einem Abtauchen unter 16,43 USD angebracht. Sollte es dazu kommen, könnte sich recht schnell eine weitere Abwärtswelle bis zu den Zwischentiefs vom November 2025 bei 13,82 USD eröffnen. Dort erscheint zunächst eine Stabilisierung wahrscheinlich, da auch der gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA aktuell bei 13,55 USD) einen zusätzlichen Unterstützungsbereich bietet.
In diesem Zusammenhang wäre unterhalb dieses Durchschnitts, mitsamt einhergehendem Bruch des Levels von 13,82 USD, eine Fortsetzung als größere Korrekturbewegung zu unterstellen, sodass mit weiteren Abgaben in Richtung der Marke von 11,00 USD je Anteilsschein kalkuliert werden sollte.
Long Szenario:
Die Vorzeichen stimmen zuversichtlich, sodass oberhalb von 19,32 USD direkt weitere Kurssteigerungen über das Gap vom Oktober hinaus bis zum Verlaufshoch vom 16. Oktober bei 23,62 USD eröffnet. Dem folgend sollten die Notierungen unter mittelfristiger Betrachtung bis über die Marke von 30,00 USD hinaus ansteigen können.
Short Szenario:
Derweil gibt es keinerlei negative Signale, sodass die Bären zunächst einen Rückgang unter 19,32 USD abwarten müssten, um in weiterer Folge einen Test des Levels von 16,43 USD zu provozieren. Ein Abtauchen darunter würde den negativen Bias anheizen und unmittelbare Verluste bis zur Unterstützung von 13,82 USD generieren.
© Christian Jubelt
Finanzanalyst
www.TA4YOU.com
Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.
Quelle Chart: stock3
Quelle Chart: stock3
