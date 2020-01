Ziege - Australischer Lunar Kalender (Serie II)

Happy Birthday! Die australische Münzprägestätte The Perth Mint präsentiert die 20. Auflage der populären Lunar-Münzkollektion, die als Motivvorlage die Tierkreiszeichen des chinesischen Mondkalenders (engl.: Chinese zodiac) verwenden. Die Serie startete im Jahr 1996 mit dem Motiv der Maus Die weltweite Beliebtheit der ersten Lunar-Serie (in Gold und ab 1999 in Silber ) bewog die Australier nach dem Auslaufen des letzten 12jährigen Zyklus im Jahr 2007, eine zweite Serie aufzulegen. Nach dem Sternzeichen des Pferdes (2014) beginnt das aktuelle Jahr der Ziege (engl.: Goat) am 19. Februar 2015 und endet am 7. Februar 2016.Die Chinesen verwenden für die Ziege und das Schaf das gleiche Schriftzeichen 羊 (yáng), was zur Folge hat, dass das "Jahr der Ziege" (engl.: "Year of the Goat") teils auch als "Jahr des Schafes" (Schafbock) bezeichnet wird. Die zwei oberen Spitzen des Schriftzeichens symbolisieren den Tierkopf mit seinen zwei Hörnern. Die anderen horizontalen Striche des Piktogramms stellen die Ohren und das Gesicht dar.Die Ziege ist das achte von zwölf Zeichen des chinesischen Tierkreises, der zuletzt in 2003 (in Gold und Silber ), 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 aktiv war und zukünftig im Jahr 2027 erneut starten wird. Das Sternzeichen der Ziege steht in der traditionellen chinesischen Kultur als Symbol für Frieden und Glück. Menschen, die in diesen Jahr geboren sind, haben ein sanftmütiges Temperament, sind oft pessimistisch, scheu, mitfühlend, elegant und anspruchsvoll. Zudem sind sie charmant, kreativ, liebenswert, harmonisch, intelligent und ausgeglichen.Das aktuelle Münzmotiv der zweiten Serie (ab 2008 in Gold und Silber ) unterscheidet sich deutlich zu seinem Pendant in Silber . Es zeigt einen erwachsenen Ziegenbock, der auf einem Felsvorsprung aufmerksam seine Umgebung erkundet. Im Hintergrund ist eine stilisierte Bergszene angedeutet. Das kleine, unscheinbare "P" am linken Münzrand, das auf gleicher Höhe mit dem chinesischen Schriftzeichen zu finden ist, steht für die australische Prägeanstalt "Theerth Mint". Im unteren Halbbogen ist der Münzname "Year of the Goat" vorhanden.Ihre Majestät Elizabeth II , Königin des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland sowie Oberhaupt des Commonwealth , ziert die Nennwertseite der Anlagemünze. Das Bildnis entwarf Ian Rank-Broadley . Rund um das Portrait sind das Ausgabeland Australien "Australia", das Feingewicht in Unzen "oz", die "9999"-Feinheit, die Metallart "Gold", das Prägejahr "2015" sowie der jeweilige Nennwert in "Dollars" ( Australischen Dollar ) aufgeprägt.Analog zu den Vorjahren werden die australischen Lunar-Goldmünzen in verschiedenen Größen geprägt, die von der 1/20-Unze bis zum 1-kg-Exemplar reichen. Ferner gab es bis dato noch eine 10-kg-Goldmünze, die jedoch mit dem Prägejahr 2015 nicht mehr angeboten wird. Erneut ist nur das 1-Unzen-Goldexemplar der Ziege auf 30.000 Stück begrenzt. Eine Privy Mark -Ausgabe, wie sie sie seit 2012 in Silber gibt, gibt es in Gold nicht.Auflagenbedingt sind die 1-Unzen-Verkaufspreise der Lunarserie im Vergleich zum Känguru etwas teuerer. Die anderen Münzgrößen der Ziege sind davon nicht betroffen. Erneut ist davon auszugehen, daß die 1-oz-Goldmünze wenige Monate nach der Erstausgabe am 1. September 2014 (seitens der Prägeanstalt) ausverkauft sein wird. Als Schutz vor Beschädigung wird jede Bullionmünze gekapselt ausgeliefert. Sofern bereits veröffentlicht, können die Auflagenzahlen in unserer Statistik oder auf dieser Seite als PDF herunter geladen werden.Bis zum aktuellen Zeitpunkt sind in der zweiten Lunar-Serie die Maus (2008), der Ochse bzw. Büffel (2009), der Tiger (2010), der Hase (2011), der Drache (2012), die Schlange (2013) und das Pferd (2014) erschienen. Nach der Ziege erscheint im Folgejahr der Affe (2016), gefolgt vom Hahn (2017), dem Hund (2018) und zuletzt vom Schwein (2019).