Schlange - Australischer Lunar Kalender (Serie II)

Vor 22 Jahren begann die australische Münzprägestätte The Perth Mint mit der Prägung der ersten Lunar-Münzserie in Gold. Als Vorlage dienten damals wie heute die Tierkreiszeichen des chinesischen Mondkalenders (engl.: Chinese zodiac), der nach einem 12jährigen Rhythmus von vorne beginnt.Der viel beachtete Erfolg der ersten Lunar-Serie (in Gold und Silber ) bewog die Prägeanstalt ab dem Jahr 2008 die zweite Serie, erneut in Gold und Silber , aufzulegen. Nach dem Drachen im Vorjahr erscheint in diesem Jahr das Motiv der Schlange (engl.: Snake).Nach dem chinesischem Lunisolarkalender begann das "Jahr der Schlange" (engl.: "Year of the Snake") am 10. Februar 2013 und endet am 30. Januar 2014. Die Schlange ist das sechste von zwölf Zeichen des chinesischen Tierkreises. Der rotierende Zyklus war zuletzt in 2001 ( Lunar Serie I ), 1989, 1977, 1965, 1953 aktiv und wird zukünftig in 2025 erneut starten.Wer unter dem Zeichen der Schlange geboren ist oder in einem der Schlangenzyklen, teilen nach traditionellen Erkenntnissen bestimmte Eigenschaften: elegant, kritisch, charmant, begabt, geheimnisvoll, listig und leidenschaftlich. Es heißt, dass sie große Vermittler und gute Geschäftemacher sind.Das Münzmotiv unterscheidet sich zur Silberversion und zeigt eine auf Beute laurende Schlange, die sich unter Grashalmen versteckt. Das kleine, unscheinbare "P" am linken Münzrand steht für die australische Prägeanstalt "Theerth Mint". Leicht oberhalb ist das chinesische Zeichen 蛇 für Schlange zu finden und im unteren Halbbogen der Münzname "Year of the Snake".Das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. ziert die Wertseite der Goldmünze. Das Portrait stammt von dem britischen Bildhauer Ian Rank-Broadley . Rund um das Bildnis sind das Ausgabeland Australien, das Feinheit von .9999, die Metallart Gold, das Prägejahr 2013, das jeweilige Feingewicht sowie der entsprechende Nennwert in Australischen Dollars aufgeprägt.Die australischen Lunar-Goldmünzen "Jahr der Schlange" werden analog zu den Vorjahren in unterschiedlichen Größen geprägt, die von der 1/20-Unze bis zum 10-kg-Exemplar reichen. Außer den beiden begrenzten Auflagen des 1-Unzen-Exemplars (max. 30.000 Stück) und der 10-Kilogramm-Münze (max. 100 Stück), werden alle anderen Stückelungen nach Nachfrage produziert. Eine Privy Mark -Ausgabe, wie sie es als 1-Unzen-Münze in Silber gibt, gibt es in Gold nicht.Im Ausgabejahr waren die 1-oz-Exemplare der Schlange im Vergleich zum Känguru mit einem zusätzlichen Aufgeld behaftet, die anderen Stückelungen tendenziell nicht. Als Schutz vor Beschädigung wird jede Bullionmünze gekapselt ausgeliefert. Der offizielle Verkaufstart der Australischen Lunarkalender Münzkollektion mit dem Motiv der Schlange aus ist der 3. September 2012. Sofern bereits veröffentlicht, können die Auflagehöhen auf dieser Seite als PDF herunter geladen werden.In der zweiten Lunar-Serie sind bis zum aktuellen Zeitpunkt die Maus bzw. Ratte (2008), der Ochse bzw. Büffel (2009), der Tiger (2010), der Hase (2011) und der Drache (2012) erschienen. Nach der Schlange erscheint im Folgejahr das Pferd (2014), dem dann die Ziege (2015), der Affe (2016), der Hahn (2017), der Hund (2018) und zuletzt das Schwein (2019) folgen werden.