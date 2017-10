Starcore International Mines: Abschluss des Plan of Arrangement

10. August 2015, Vancouver, B.C. - Im Weiteren zur gemeinsamen Pressemeldung vom 12. Juni 2015 geben Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore) und Cortez Gold Corp. (TSX-V: CUT) (Cortez) den Abschluss des zuvor angekündigten Plan of Arrangement (das Arrangement) bekannt, demgemäß Starcore sämtliche ausstehenden Stammaktien von Cortez erwerben sollte. Die Transaktion erfolgte gemäß dem Arrangement in Übereinstimmung mit dem Business Corporations Act (British Columbia), das am 5. August 2015 vom Obersten Gerichtshof von British Columbia genehmigt wurde. Die Aktionäre von Cortez stimmten dem Arrangement am 9. Juli 2015 zu.Gemäß dem Arrangement werden die ehemaligen Aktionäre von Cortez für jede Cortez-Stammaktie in ihrem Besitz drei Starcore-Stammaktien erhalten. Die ehemaligen Cortez-Aktionäre halten nun 28.667.550 Stammaktien von Starcore, was 15,87 % der insgesamt 180.614.397 ausstehenden Stammaktien entspricht.Der Handel der Stammaktien von Cortez an der TSX Venture Exchange wurde nun mit dem Abschluss des Arrangements ausgesetzt. Die Börsennotierung von Cortez an der TSX Venture Exchange sollte in Kürze eingestellt werden. Cortez wird zudem die Beendigung seiner Tätigkeit als meldepflichtiger Emittent gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in British Columbia und Alberta beantragen.Für Aktionäre, deren Cortez-Aktien über einen Aktienmakler (Broker) gehalten werden, wird die Ausgabe der Starcore-Aktien im Gegenzug für die Cortez-Aktien über diesen Aktienmakler erfolgen. Eingetragene Aktionäre von Cortez werden Anweisungen und ein Übermittlungsschreiben erhalten, das sie ausfüllen und gemeinsam mit ihrem Cortez-Aktienzertifikat bei Computershare Investor Services Inc. einreichen müssen, um ihre Starcore-Aktien zu erhalten. Einzelheiten zu den erforderlichen Vorgängen sind im Informationsschreiben der Unternehmensführung von Cortez vom 4. Juni 2015 aufgeführt. Eine Kopie dieses Schreibens steht unter dem Unternehmensprofil von Cortez auf www.sedar.com zur Verfügung.Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten.Weitere Informationen zu Starcore erhalten Sie in den unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen oder auf seiner Website unter www.starcore.com.Gary Arca, Director & CFOTelephone: (604) 602-4935Evan Eadie, Investor RelationsStarcore International Mines Ltd.Telephone: (416) 640-1936Starcore International Mines Ltd.Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113Vancouver, BC, Canada, V6C 3B6Sent using QwikBroadcast system fromAdnet Communications#401 - 510 West Hastings StVancouver BC V6B 1L8, CanadaDie Toronto Stock Exchange, die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Neither the Toronto Stock Exchange nor the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt. Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.