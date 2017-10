Marc Faber über die Situation der Finanzmärkte

Dr. Marc Faber sprach kürzlich mit Greg Hunter von USAWatchdog über diverse Themen der Finanzwelt.Faber äußerte sich zu den sich auf Rekordniveaus bewegenden Aktienmärkten wie folgt: "Die Advance/Decline-Ratio ist nicht mehr ganz so stark. Die Liste neuer Hochs ist nicht so lang wie zuvor und wir befinden uns in einer überkauften Situation. Nicht so überkauft wie 1987, aber die Überbewertung ist stärker als 1987. Im Jahr 1987 gab es die nicht gedeckten Pensionskassenverbindlichkeiten nicht. Die Schuldenquote war damals noch relativ niedrig. Sie ist unter Präsident Reagan gestiegen, aber aktuell ist sie unglaublich hoch. […] Außerdem, und darauf muss ich besonders hinweisen, sind die europäischen und japanischen Staatsanleihenmärkte extrem aufgebläht und künstlich manipuliert. […] Ich glaube nicht, dass die Märkte noch viel länger durch eine Rückgang der Zinsen gestützt werden. Sie könnten durch das Drucken von Geld unterstützt werden. Das bleibt abzuwarten."Ein instabiles System ist dem Experten zufolge sehr anfällig und in einer solchen Situation sei oft ein relativ unbedeutendes Ereignis nötig, um es zum Kippen zu bringen.Der Schweizer äußerte sich im Interview außerdem zu den jüngsten Rassismusvorwürfen, die ihn diverse Vorstandsposten gekostet haben. Faber bezeichnet sich selbst als kein bisschen rassistisch.© Redaktion GoldSeiten.de