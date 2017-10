Goldminenaktien (HUI) - Die Jahresendrally wird vorbereitet!

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Die Konsolidierung am Goldminenmarkt hält auch nach über 14 Monaten weiter an. Doch die Entwicklung bei vielen Einzelwerten könnte unterschiedlicher kaum sein. Während z.B. Royal Gold kürzlich noch dicht an den Rekordhochs aus 2013 dran war, dümpelt Goldcorp seit Monaten auf niedrigem Niveau daher. Der Leitindex HUI selbst hat sich in den letzten Wochen wieder nach unten orientiert. Mit dem aktuellen Niveau steht der Sektor jetzt mal wieder vor eine Richtungsentscheidung ...Nach der letzten charttechnischen Einschätzung vom 27. September "Goldminenaktien (HUI) - Müssen Anleger sich Sorgen machen?" war die laufende Abwärtsbewegung in soweit planbar gewesen. Die grüne Unterstützungslinie sollte direkt getestet werden, was am 26. Oktober mit 184 Punkten erfolgt ist. Einen Tag später gab es dort nun die erste positive Reaktion, die jetzt direkt die Jahresendrally einläuten könnte.Seit dem September-Hoch haben sich zwei fast gleich lange Abwärtsbewegungen gebildet, die in Kombination mit der ausverkauften Situation beim RSI auf Tagesbasis und dem Erreichen der unteren grünen Dreieckslinie, jetzt für eine einsetzende Aufwärtsbewegung von ca. 16% auf etwa 218 Punkte sprechen.Zumindest hat der HUI ab jetzt also bis zum Jahresende das Potenzial wieder die obere rote Dreiecks- bzw. Widerstandslinie zu erreichen. Und dort wird es sich voraussichtlich entscheiden, wie es im großen Bild weitergehen könnte: Entweder scheitert der HUI dort wieder und taucht noch einmal unter die 200-Punkte-Marke ab und dreht noch eine "Ehrenrunde" innerhalb des Dreiecks. Oder aber es kommt direkt der von allen Minen-Anlegern sehnsüchtig erwartete Ausbruch aus der Dreieckskonsolidierung, der sofort ein Kursziel von fast 300 Punkten aktivieren würde.Egal, wie die nächsten Wochen auch aussehen mögen. Eines ist fast sicher: Je länger diese zähe und nervenaufreibende Korrektur dauert, desto größer ist meiner Einschätzung nach die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ganze "Gelumpe" früher oder später nach oben in einer neuen Rallybewegung auflösen wird.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.