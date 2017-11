Trigon Metals Corp. vereinbart Abnahme- sowie Projektfinanzierungskonditionen

- Abnahme für 100% der Jahresproduktion der Mine Kombat von bis zu 20.000 Tonnen Kupfer.- Finanzierungsfazilität von bis zu 7,7 Millionen USD für den Produktionsbeginn der Mine Kombat.- Die Aktivitäten zur Wiederinbetriebnahme des Projekts sind im Laufen, um den Produktionsbeginn bis Mitte 2018 zu erreichen.- Abgeschlossenes Infill-Bohrprogramm als erster Schritt zur Aktualisierung der aktuellen Mineralressource, was die Basis für eine endgültige Machbarkeitsstudie sein wird.- Umweltgenehmigungsprozess auf dem Weg für einen Antrag Anfang 2018.Trigon Metals Inc. (TSX Venture: TM) ("Trigon" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit der sich zu 80% in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft, Manila Investments (Pty) Ltd ("Manila") mit einem großen internationalen Handelshaus Konditionen zur Abnahme von Kupferkonzentraten aus der Mine Kombat des Unternehmens in Namibia sowie eine Finanzierungsfazilität zur Finanzierung der Aktivitäten zur Betriebswiederaufnahme für den Beginn des Tagebaus vereinbart hat.Trigon und Manila einigten sich mit einem großen internationalen Handelshaus auf Abnahmekonditionen zum Kauf von 100% der Jahresproduktion der Mine Kombat von bis zu 20.000 Tonnen enthaltenem Kupfer.Dies entspricht der Produktion der Tagebaugrube in den Bereichen Kombat Central und East während der erwarteten Betriebsdauer der Mine und basiert auf der Mineralressourcenschätzung, die im mit National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht "NI 43-101 Technical Report on the Kombat Copper Project, Namibia", datiert den 31. Mai 2017 (der "technische Bericht") bekannt gegeben wurde. Der technische Bericht ist unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR, www.sedar.com, und auf der Webseite des Unternehmens, www.trigonmetals.com, zu finden.Die Konditionen der Abnahme unterliegen verschiedenen aufschiebenden Bedingungen einschließlich der endgültigen Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und der Genehmigungen des Handelshauses.In Verbindung mit der Abnahme wird das Handelshaus eine Finanzierungsfazilität von bis zu 7,7 Millionen USD für Manila (die "Fazilität") zur Renovierung des Konzentrators in der Mine Kombat, zur Modernisierung der Infrastruktur und für Betriebskapitalzwecke zur Verfügung stellen, um die Tagebaumine Kombat zur Produktion zu bringen.Trigon wird als Bürge für die Fazilität fungieren und die Sicherheit wird erstrangige Schulden und Sicherungsrecht über die gesamte gegenwärtige und zukünftige Liegenschaft sowie Vermögenswerte von Manila einschließen.Die Konditionen der Fazilität unterliegen verschiedenen aufschiebenden Bedingungen einschließlich einschließlich der endgültigen Due Diligence und der Genehmigungen des Handelshauses.Stephan Theron, President und CEO von Trigon, sagte: "Die Finanzierung und die Abnahmeabkommen repräsentieren einen wichtigen Meilenstein für Trigon und Manila bei der Wiederinbetriebnahme der Mine Kombat. Wir freuen uns, einem großen internationalen Handelshaus in einer Partnerschaft für diese aufregende Unternehmung zu sein, die gewährleisten sollte, dass wir unsere Ziele der Produktionswiederaufnahme im Jahr 2018 erreichen können."Das Unternehmen avanciert zurzeit verschiedene Arbeitsabläufe hinsichtlich seiner Strategie, die Mine Kombat wieder zur Produktion zu bringen und zielt auf den Beginn des Tagebaubetriebs bis Mitte 2018. Das Unternehmen verfügt über keine aktuelle Machbarkeitsstudie und basiert seine Entscheidung zur Wiederaufnahme der Bergbauaktivitäten nicht auf etwaige geschätzte Mineralvorräte oder auf einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich der wirtschaftlichen oder technischen Durchführbarkeit des Projekts Kombat. Aus historischer Sicht haben Projekte, welche die Bergbauaktivitäten vor Abschluss einer Machbarkeitsstudie wieder aufnehmen, ein viel höheres Risiko für einen wirtschaftlichen oder technischen Fehlschlag. Schätzungen hinsichtlich der Produktionsniveaus, des Entwicklungszeitplans und der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich der Mine Kombat basieren auf internen Prognosen des Managements und sind von Natur aus unsicher sowie unterliegen einer fortgesetzten Verbesserung.Das auf die Bereiche Kombat Central und East fokussierte Bohrprogramm, mit dem das Unternehmen den Tagebau anvisierte, wurde abgeschlossen. In der ersten Phase des Programms wurden 48 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.200m niedergebracht. Das Primärziel dieses Programms ist die Hochstufung der aktuellen Mineralressourcen der Kategorie geschlussfolgert in die Kategorie erkundete und angezeigte Mineralressourcen.Die endgültigen Analysenergebnisse werden bis Ende November 2017 erwartet. Die Information wird dann zur Neumodellierung und Hochstufung der Mineralressourcen verwendet, wie oben angegeben. Die Fertigstellung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung wird bis Dezember 2017 erwartet und wird die Basis für die endgültige Machbarkeitsstudie über die übertägigen Abbaubereiche bilden, wie unten angegeben.Das Unternehmen plant zusätzlich die Durchführung eines weiteren Bohrprogramms zur Erweiterung der aktuellen Mineralressource. Dieses dreiphasige Programm umfasst 34 weitere Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.437m, die niedergebracht werden.Das Unternehmen beabsichtigt im Laufe des Novembers 2017 den Beginn einer Machbarkeitsstudie auf den übertägigen Abbaugebieten und eines Vormachbarkeitsentwurfs für die Untertagemine Asis Far West. Laut Erwartungen werden die Studien zur Fertigstellung sechs Monate in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit können die Modernisierungsarbeiten in der Mühle und am Konzentrator beginnen, um den Zeitplan für den Beginn des Tagebaus und der Aufbereitung des Erzes daraus zu vereinfachen. Das Unternehmen verfügt zurzeit über keine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Mine Kombat und die Aktivitäten zur Wiederaufnahme der Produktion basieren auf internen Prognosen des Managements.Am 25. September 2017 gab das Unternehmen bekannt, dass es vom Umwelt- und Tourismusminister Namibias (Minister of Environment and Tourism in Namibia) benachrichtigt wurde, dass das Environmental Clearance Certificate (Umweltunbedenklichkeitsbescheinigung) für die geplanten Explorationsarbeiten auf der sich in Besitz von Manila befindlichen Bergbaulizenzen erteilt wurde. Die Bescheinigung ist ab dem 18. September 2017 für einen Zeitraum von drei Jahren gültig.Das Unternehmen arbeitet zurzeit mit seinem Umweltberater SLR Environmental Consulting (Namibia) (Pty) Ltd. an der Sicherung der Umweltgenehmigungen, die für den Tagebau notwendig sind sowie jene die für die Explorationsaktivitäten unter Tage benötigt werden. Die Fertigstellung der erforderlichen Expertengutachten ist für Ende November 2017 geplant und der Antrag für die notwendigen Genehmigungsverfahren wird Anfang 2018 gestellt, nachdem die entsprechenden Berichte der Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment, "EIA") von den Stakeholdern geprüft wurden.Die Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten, die an historischen Bohrkernen aus den anvisierten Tagebaubereichen zur Bewertung der Erzgehalte durchgeführt wurden, und die erzielbaren Ausbringungsraten, die für die wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment) verwendet wurden, waren positiv. Der Abschluss weiterer Testarbeiten zur Optimierung der zukünftigen Feinstmahlungs- und Flotationsparameter wird bis Januar 2018 erwartet und wird in der oben erwähnten DFS verwendet werden.Bei Namibian Power Corporation (Proprietary) Limited wurde ein Antrag zur Erhöhung der gegenwärtigen Stromversorgung um 4,5MVA gestellt, damit man die Anforderungen für die anvisierten Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe erfüllen kann.Die PEA, deren wichtigste Punkte im technischen Bericht veröffentlicht wurden, bestätigt, dass die Betriebe Kombat einschließlich Tagebau und Untertagebau einen geschätzten Kapitalwert von 72 Millionen USD und einen robusten internen Zinsfuß von 45,5% besitzen bei Anwendung eines langfristigen Kupferpreises von 2,95 USD pro Pfund. Der aktuelle Kupferpreis von 3,17 USD pro Pfund ist höher als diese langfristigen Prognosen.Die PEA basiert auf einer geschlussfolgerten Mineralressource von 6,905 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,78% Kupfer, 1,14% Blei und 19,11 g/t Silber und führt zu einer gemeinsamen Betriebsdauer der Tagebau- und Untertagebaumine von 9 Jahren bei einem durchschnittlichen Gehalt im abgebauten Erz von 2,83% Kupfer, was einer Produktion von 122.106 Tonnen Kupferäquivalent zu C1 Cash Costs von 1,33 USD pro Pfund entspricht.Die PEA wurde von Minxcon (Pty) Ltd ("Minxcon") angefertigt und am 26. Mai 2017 veröffentlicht.Die PEA ist vorläufiger Art und schließt geschlussfolgerte Mineralressourcen ein, die geologisch als zu spekulativ betrachtet werden, um damit wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, um sie dann als Mineralvorräte klassifizieren zu können. Es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, besitzen keine demonstrierte Wirtschaftlichkeit.Die Phase-1-Strategie des Unternehmens für den Tagebau zur Ermöglichung eines frühzeitigen Cashflows benötigt laut Schätzungen ein Startkapital von nur 7,73 Millionen USD.Stephan Theron sagte weiter: "Die Aktivitäten zur Wiederinbetriebnahme weisen in vielen Fällen Ergebnisse auf, die besser sind, als die für die PEA verwendeten Annahmen und in dem aktuellen Kupferpreisumfeld sind wir extrem optimistisch, das Projekt in Gang und wieder zur Produktion zu bringen. Wir freuen uns darauf, weitere positive Ergebnisse dem Markt zu berichten, wenn wir unsere Ziele erreichen."Herr Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), Bsc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. No. 400058/08, MGSSA) von Minxcon ist gemäß NI 43-101 eine "qualifizierte Person" und hat die technische Information und die Daten in dieser Pressemitteilung überprüft und zugelassen. Als ein Director von Minxcon wird Herr Engelmann als unabhängig betrachtet.Trigon ist ein kanadisches börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Kernaktivitäten sich auf Kupferbetriebe in Namibia, eine der aussichtsreichsten Kupferregionen der Welt, konzentrieren. Dort hat das Unternehmen beachtliche Assets mit signifikantem Potenzial. Das Unternehmen besitzt weiterhin eine 80-%-Beteiligung an fünf Bergbaulizenzen in den Otavi Mountains, ein Gebiet in Namibia, das für seine hochgradigen Kupferlagerstätten weithin anerkannt ist. Innerhalb dieser Lizenzen liegen drei ehemalige produzierende Minen einschließlich der Vorzeigeliegenschaft des Unternehmens, die Mine Kombat.Blake HylandsInvestor RelationsTel. +1 (416) 216 5445bhylands@trigonmetals.comwww.trigonmetals.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.