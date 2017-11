Silber - Fällt die Jahresendrally ins Wasser?

Geht's bitte noch nerviger? Seit Wochen zeigt der Silberpreis keine klare Richtung, sondern pendelt lethargisch und nervös seitwärts zwischen ca. 16,50 und 17,40 USD. Selbst deutlich erhöhte Silberimporte aus Indien in diesem Jahr brachten keine Richtungsentscheidung. Kommt Silber dieses Jahr nochmal auf die Beine oder entfällt die Jahresendrally komplett?Grundsätzlich ist das übergeordnete Verlaufsszenario bei Silber, das ich am 31. August im Rahmen der Analyse "Silber - Zwei Schritte vor und einer zurück" (einfach noch einmal nachlesen!) vorgestellt habe, weiter aktuell. Nach dem 5-teiligen Aufwärtsimpuls ab Anfang Juli bis Anfang September, läuft seit 18,20 USD die entsprechende Korrekturbewegung. Im besten Fall als klassische ABC-Formation.Von dieser ABC-Korrektur wurde am 6. Oktober ab 16,10 USD Teilwelle A beendet. Seitdem geht es im Rahmen der B-Welle holprig aufwärts. Besonders das immer offensichtlichere zusammenlaufende Dreieck ist ein klares Indiz dafür, dass Silber noch lange nicht fertig ist mit der laufenden großen Konsolidierung, sondern sich in einer nicht nachhaltigen Aufwärtsbewegung befindet. Wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von "Aufwärtsbewegung" reden kann …Selbst wenn es zu einem positiven Ausbruch aus dem skizzierten Dreieck kommen sollte, wäre Silber bei ca. 17,80 bis 18 USD keinesfalls aus dem Schneider. Im Gegenteil! Sollten wir bis dahin tatsächlich zwei ansatzweise gleich lange Aufwärtsbewegungen (ab 16,20 USD) getrennt durch das besagte Dreieck sehen, müssen sich Trader und Anleger ab diesem Niveau auf einen weiteren Kurseinbruch im Zuge der noch fehlenden C-Welle aif ca. 16,20/16 USD einstellen. Erst dann und dort besteht die Chance einer großen und vor allem nachhaltigen Rallybewegung über 20/21 USD.Eine kleine Jahresendrally in der Größenordnung von ca. 4,7 bis 5,8 % ist bei Silber von jetzt an also allemal möglich und würde auch ohne Weiteres zum Goldpreis passen, der ja eine ähnliche Kursstruktur zeigt!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.