Sind Edelmetall-Sparpläne sinnvoll?

Abb. 1: Entwicklung eines 50 EUR Goldsparplanes von 11/2009 bis heute

(Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung).

Abb. 2: Entwicklung eines 50 EUR Goldsparplanes von 11/2009 bis heute, Zeitausschnitt von

04/2012 bis 09/2013 (Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung).

Abb. 3: Entwicklung eines 50 EUR Goldsparplanes von 11/2009 bis heute, Zeitausschnitt von

11/2014 bis heute (Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung).

Es gibt mittlerweile viele Anbieter von ratierlichen Sparplänen, die nach unserer Erfahrung besonders gerne z.B. für Kinder oder Enkel bespart werden. Zu den offensichtlichen Vorteilen gehört, dass die relativ kleinen Beträge nicht wirklich "weh tun", und über die Zeit sich trotzdem ein stolzes Sümmchen ansammeln sollte.Doch ist dies auch wirklich der Fall? Und welchen Einfluss haben Parameter wie Gebühren oder Startzeitpunkt des Sparplans? Wie ist der Unterschied des Ergebnisses im Vergleich zu einem Einmalkauf?Für unsere Untersuchungen haben wir die Daten für den Zeitraum von November 2009 bis heute herangezogen. Die erste Graphik zeigt die Entwicklung für einen monatlichen Sparplan von 50 EUR in Gold. Randbedingungen: 100% des Betrages werden in Gold investiert, Kosten (Lagerung, Handelsmargen, etc.) sind nicht berücksichtigt.Die Ansparsumme wird in Abb. 1 in braun dargestellt und entspricht der "Treppenfunktion" 50 EUR pro Monat (linke Skala). Nach 8 Jahren wurden demnach 4.800 EUR angelegt. Die grüne Kurve zeigt den jeweiligen Wert des bis zu diesem Zeitpunkt angekauften Goldes (ebenfalls linke Skala). In grau wird zum Vergleich der Goldpreis dargestellt, der zum Startzeitpunkt auf 100 normiert wurde (die Entwicklung wird also nicht absolut, sondern prozentual angegeben: Der Wert 150 z.B. bedeutet, dass Gold 50% höher notierte als im November 2009).Diese längerfristige Entwicklung zeigt deutlich, dass der stark schwankende Goldpreis über einen Sparplan sehr gut ausgemittelt wird, d.h. wesentlich weniger schwankungsanfälliger ist.Die folgenden Abbildungen, welche Teilausschnitte von Abb. 1 darstellen, verdeutlichen dies noch mehr.Im Zeitraum 04/2012 bis 09/2013 fiel der Goldpreis (in Euro) um 61,3%, während der Wert des Sparplan-Goldes "nur" um 49,9% fiel. Jedoch: Je reifer ein Sparplan wird (d.h. je länger er bereits bespart wurde), desto niedriger fällt die Korrelation aus, wie Abb. 3 zeigt.