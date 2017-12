Moskauer Börse plant Einführung lieferbarer Goldfutures

Die Moskauer Börse will im kommenden Jahr den Handel mit lieferbaren Gold-Terminkontrakten einführen, um die Liquidität des inländischen Bullionmarktes zu verbessern. Dies meldete Reuters gestern unter Berufung auf Angaben des Börsenchefs Alexander Afanasjew.Die Währungseinheit für den Handel mit den neuen Futures ist der russische Rubel. Das Gewicht des zugrundeliegenden Basiswerts Gold wird in Gramm angegeben und die physische Auslieferung des Edelmetalls soll möglich sein.Igor Maritsch, der Leiter des Geld- und Derivatemarktes des Moskauer Börse, erklärte gegenüber Reuters, dass sich die Liquidität des Goldhandels in diesem Jahr verbessert habe, seit auch die Zentralbank der Russischen Föderation ihr Gold am Spotmarkt kaufen kann. Er erwartet zudem, dass künftig mehr Bergbauunternehmen das Angebot der Börse nutzen werden.Bislang können Gold- und Silber-Termingeschäfte an der Moskauer Börse nur in US-Dollar abgeschlossen werden. Eine Auslieferung der physischen Edelmetalle ist bei diesen Kontrakten nicht möglich, d. h. alle Trades werden mittels Barauszahlung abgewickelt.© Redaktion GoldSeiten.de