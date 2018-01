Indien: deutlicher Anstieg der Goldimporte im vergangenen Jahr

Wie Reuters gestern berichtete, hat Indien im vergangenen Jahr wieder mehr Gold importiert. Im Vergleich zum Jahr 2016 haben sich Einfuhren demnach um 67% auf insgesamt 855 Tonnen erhöht."Nach der Geldentwertung im letzten Quartal 2016 haben die Juweliere ihre Lagerbestände im ersten Halbjahr 2017 wieder aufgestockt" erklärte Sudheesh Nambiath, ein Analyst von GFMS Thomson Reuters. Im November 2016 hatte die indische Regierung die 500- und 1.000-Rupien-Scheine und damit 86% des in Umlauf befindlichen Bargeldes für ungültig erklärt, was auch negative Folgen für die Goldnachfrage hatte.Diese erholte sich im Laufe des Jahres jedoch wieder, da ein guter Monsun die Einkünfte der Menschen in ländlichen Gebieten verbesserte. Rund zwei Drittel der gesamten Goldnachfrage Indiens entfallen dem Artikel zufolge auf diesen Teil der Bevölkerung.Zudem habe die Abwärtskorrektur der Goldkurse im Dezember dazu beigetragen, dass die Handelshäuser und Banken ihre Importe gegen Jahresende erhöhten. Nach Angaben von GFMS führte Indien im vergangenen Monat 70 t Gold ein, 40% mehr als im Dezember 2016.© Redaktion GoldSeiten.de