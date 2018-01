Handel mit Gold- und Silberfutures 2017 stark gestiegen

An den Terminbörsen der CME Group hat sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mit Metallkontrakten im vergangenen Jahr um 23% erhöht. Wie aus einer gestrigen Meldung des Nachrichtenportals kitco.com hervorgeht, wurden 2017 im Schnitt 568.000 Terminkontrakte pro Tag gehandelt.Insbesondere bei den Goldfutures und -optionen wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet. Hier erhöhte sich das tägliche Handelsvolumen nach Angaben der CME um 47% auf 303.000 Kontrakte. Am Silbermarkt wechselten im Schnitt 75.000 Terminkontrakte pro Tag den Besitzer - ein Plus von 29%. Noch größer war der prozentuale Zuwachs bei Kupfer, wo der Handel sogar um 74% auf 119.000 Kontrakte am Tag anstieg.Beim Metallhandel verzeichnete der Börsenbetreiber damit 2017 das mit Abstand größte Wachstum. Insgesamt erhöhte sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen an allen Märkten der CME Group im letzten Jahr um 4%. Ein Plus wurde u. a. ebenfalls bei Zinsfutures (9%), am Währungsmarkt (7%) und im Energiesektor (6%) festgestellt.© Redaktion GoldSeiten.de