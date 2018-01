International Lithium meldet Beginn der Bohrungen im Lithiumprojekt Mavis in Ontario, Kanada

Vancouver, 23. Januar 2018 - International Lithium Corp. (das Unternehmen oder ILC) (TSX VENTURE: ILC) freut sich, zusammen mit seinem strategischen Partner, Pioneer Resources Ltd. (Pioneer) (ASX: PIO), bekannt zu geben, dass im Lithiumprojekt Mavis Lake in der Provinz Ontario, Kanada, Bohrungen aufgenommen werden.Pioneer teilt mit, dass die Bohrungen in Mavis Lake Ende letzter Woche begonnen haben.Das Winterprogramm 2018 besteht aus orientierten Diamantbohrungen mit NQ-Kernrohr über bis zu 1.200 Meter zur Erkundung der Erweiterungen der spodumenhaltigen Pegmatite, die das Joint Venture (das JV) im Rahmen des Bohrprogramms 2017 im Zielgebiet Fairservice (PEG006 oder Pegmatit 6) durchteuft hat (siehe Pressemitteilung von ILC vom 17. Oktober 2017).Der Bohrkern des ersten Bohrlochs, MF18-51, wurde bereits protokolliert und zersägt, und alle Proben wurden zur Analyse an das Labor versandt.Als Betreiber des Projekts wird Pioneer ILC im Zuge der Programmdurchführung jeweils über die Bohrfortschritte in Mavis Lake informieren. Die Bohrungen werden voraussichtlich bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen.Wie in der Pressemitteilung vom 17. Oktober 2017 gemeldet, wurden in jedem der vier Bohrlöcher, die das JV im Jahr 2017 in der Lagerstätte Fairservice gebohrt hat, mehrere spodumenhaltige Pegmatite mit signifikanter Mächtigkeit* durchteuft.- MF17-39:-17,90 Meter* mit 1,47 % Lithiumoxid (Li2O) ab Meter 80,00;- MF17-40:-12,85 Meter* mit 1,16 % Li2O ab Meter 80,05;- MF17-49:-26,30 Meter* mit 1,70 % Li2O ab Meter 111,9· einschließlich 7,70 Meter mit 2.97 % Li2O ab Meter 130,5; und- MF17-50:-16,55 Meter* mit 1,45 % Li2O ab Meter 74,55· und 23,10 Meter mit 1,40 % Li2O ab Meter 122,00.* Alle gemeldeten Mächtigkeiten sind Bohrkernmächtigkeiten und wurden nicht in wahre Mächtigkeiten umgerechnet. Die wahre Mächtigkeit ist derzeit noch nicht bekannt. Die Li2O-Werte wurden entsprechend gerundet.Wir freuen uns sehr über die Aktivierung unseres weiteren Explorationsprogramms in Mavis Lake mit Pioneer Resources in Ontario, Kanada, erklärte Kirill Klip, der Executive Chairman von ILC. Mit dem früheren Bohrprogramm haben wir unsere Fähigkeit, Lithiumpegmatite, insbesondere im jüngst erweiterten Zielgebiet Fairservice, erfolgreich zu identifizieren, unter Beweis gestellt.Afzaal Pirzada, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42188/ILC 2018-01-23 NR Mavis Drilling v2_DE_PRCOM.001.jpegAbbildung 1: Standort des Zielgebiets Pegmatit 6 im Projektgebiet Mavis Lake.Das Projekt Mavis Lake ist 19 Kilometer östlich der Stadt Dryden in Ontario gelegen. Die Lage des Projekts ist ideal: Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Trans-Canada-Highway und zu wichtigen Eisenbahnverkehrsadern mit Verbindungen in größere Städte wie Thunder Bay, Ontario, im Südosten und Winnipeg, Manitoba, im Westen.Im Rahmen des Earn-in zum Projekt Mavis Lake wird das derzeitige Bohrprogramm komplett von Pioneer finanziert (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. März 2016).Für die Projekte Mavis und Raleigh verfügt der strategische Partner Pioneer Resources Ltd. (ASX: PIO) über eine Option, nach der Pioneer eine Beteiligung von bis zu 51 % an den Projekten erwerben kann. International Lithium Corp. verfügt über ein herausragendes Projektportfolio, eine starke Unternehmensführung, einen soliden Finanzierungshintergrund und mit Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. (Ganfeng Lithium) als führenden chinesischen Hersteller von Lithiumprodukten auch über einen strategischen Partner und Schlüsselinvestor.Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt im strategisch bedeutenden Lithium-Kali-Soleprojekt Mariana. Das Projekt befindet sich im bekannten südamerikanischen Lithiumgürtel, in dem der Großteil der weltweiten Lithiumressourcen und -reserven lagert und wo ein Großteil der Lithiumproduktion stattfindet. Das Projekt Mariana umfasst ein ganzes mineralreiches Verdunstungsbecken mit 160 Quadratkilometer Grundfläche, das zu den ertragreichsten Salaren oder Salzseen in der Region zählt. Das Projekt ist derzeit im Eigentum des Joint-Venture-Unternehmens Litio Minera Argentina S. A., eines in Argentinien registrierten Privatunternehmens, dessen Besitzanteile Anfang 2018 neu gestaltet und zu 82,754 % auf Ganfeng Lithium bzw. 17,246 % auf ILC aufgeteilt werden, um das aktuelle Interesse jeder Partei an einem Joint-Venture widerzuspiegeln. Zusätzlich besteht für ILC über ein Rückkaufsrecht die Option, sich weitere 10 % der Anteile am Projekt Mariana zu sichern.Ergänzt wird das Lithiumsoleprojekt des Unternehmens von drei Seltenmetall-Pegmatit-Konzessionsgebieten in Kanada - den Projekten Mavis, Raleigh und Forgan - sowie dem Projekt Avalonia in Irland, das einen ausgedehnten, 50 km langen Pegmatitgürtel umfasst.Aktuell ist das Avalonia-Projekt zu 55% im Besitz von GFL und zu 45% im Besitz von ILC. GFL hat eine Option auf den Erwerb von zusätzlichen 24%, entweder durch die Investition von 10 Mio. CAD in Explorationstätigkeiten oder durch eine positive Machbarkeitsstudie zu dem Projekt. Dann wären 79% in Besitz von GFL und 21% in Besitz von ILC.Die Projekte Mavis und Raleigh unterliegen einer Optionsvereinbarung mit dem strategischen Partner Pioneer Resources Ltd. (ASX: PIO). Gemäß dieser Vereinbarung kann Pioneer eine Beteiligung von bis zu 51 % an den Projekten erwerben.Die Projekte Mavis, Raleigh und Forgan bilden zusammen die Grundlage für die Upper Canada Lithium Pool-Initiative des Unternehmens, deren Hauptziel es ist, zahlreiche Projektgebiete mit nachweislich hohen Lithiumkonzentrationen in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Infrastruktur zu erwerben.Angesichts der steigenden Nachfrage nach High-Tech-Akkus für den Einsatz in der Fahrzeugantriebstechnik und in mobilen Elektronikgeräten spielt Lithium in der auf Umwelttechnologien basierenden, nachhaltigen Wirtschaft von morgen eine entscheidende Rolle. Indem sich ILC als solider strategischer Partner positioniert und qualitativ hochwertige Aktiva für die Lieferkette der Energiewende erwirbt, möchte es für Investoren im Umwelttechnologiesektor der Partner der Wahl sein und dadurch den Wert für seine Aktionäre nachhaltig steigern. Pioneer ist ein aktives Explorationsunternehmen, das sich auf wichtige nachfragebestimmte Rohstoffe weltweit konzentriert. Dies umfasst ein Portfolio von Lithium-, Caesium-, Nickel-, Kobalt- und Goldprojekten an strategischen Standorten in Bergbauregionen von Westaustralien sowie ein Portfolio hochwertiger Lithiumprojekte in Kanada.Das Unternehmen fokussiert sich auf die Wertschöpfung zu Gunsten der Aktionäre durch gezielte Explorationsprogramme mit dem Ziel, hochwertige Mineralressourcen zu entdecken und zu vermarkten, während es gleichzeitig sein Projektportfolio durch den Erwerb, die Absteckung und die Prüfung neuer Möglichkeiten aktiv stärkt.Für das Board of Directors:Kirill KlipExecutive Chairman1111 Melville Street, Suite 1100Vancouver, British ColumbiaV6E 3V6, KanadaT: 604-700-8912info@internationallithium.comwww.internationallithium.comNähere Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten Sie telefonisch unter +1 604-700-8912.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Mit Ausnahme von historischen Tatsachen enthält diese Pressemeldung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan und die erwarteten Ergebnisse der Bohrungen im Projekt Mavis Lake, die Erwartungen an die Machbarkeitsstudien, der Lithium-Gewinnungsgrad, die Modellierung der Kapital- und Betriebskosten, die Ergebnisse der Studien unter Einsatz der Membrantechnologie im Projekt Mariana, die veranschlagten Aufwendungen und die geplanten Explorationstätigkeiten im JV Avalonia sowie die laufende Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. in Bezug auf die prozentuale Beteiligung des Unternehmens am Projekt Mariana. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch jene zählen, die in den Abschnitten mit den Titeln Risks und Forward-Looking Statements in den vorläufigen und jährlichen Lageberichten (Managements Discussion & Analysis) erörtert werden, welche unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl die Firmenführung der Ansicht ist, dass die zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als korrekt erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten bzw. andere Faktoren eintreten oder sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, so könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben wurden. Die hier angegebenen zukunftsgerichteten Informationen und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, die das Unternehmen zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet, die aus geschäftlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsbezogener Sicht jedoch erheblichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als inkorrekt erweisen und sind in ihrer Gesamtheit in diesem vorsorglichen Hinweis ausdrücklich qualifiziert. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!