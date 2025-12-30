Edelmetallboom veranlasst chinesischen Fonds, Investoren abzuweisen

Der weltweite Anstieg der Nachfrage nach Edelmetallen hat in China zu außergewöhnlichen Maßnahmen geführt. So hat der einzige reine Silberfonds des Landes neue Zeichnungen ausgesetzt, um spekulative Exzesse einzudämmen, berichtet Mining.com. Wie UBS SDIC Fund Management bekannt gab, nimmt der Silver Futures Fund LOF seit Montag keine Zeichnungen der Klasse C mehr an. Wiederholte Risikowarnungen und strengere Handelsregeln konnten die vor allem durch soziale Medien angeheizte Begeisterung der Anleger nicht dämpfen, heißt es.
Der Fondsmanager äußerte Bedenken, dass Privatanleger schwere Verluste erleiden könnten, sollte sich der Aufschwung abrupt umkehren. Auf seinem Höchststand in der letzten Woche wurde der Fonds mit einem Aufschlag von mehr als 60% gegenüber dem Wert seiner zugrunde liegenden Shanghai-Silber-Futures gehandelt, was die starke Verzerrung des Marktes verdeutliche. Der Aufschlag ist seitdem zurückgegangen, bleibt mit über 30% aber weiterhin hoch, nachdem der Fonds mehrmals die täglichen Handelslimits erreicht hat.
Dieser Vorfall unterstreiche die Intensität des von Privatanlegern getriebenen Investitionsrauschs in China, der sich inmitten einer Jahresendrally abspielt und Silber, Gold und Platin auf Rekordhöhen getrieben hat, so der Bericht. Silber, das in China traditionell eher als Industriemetall denn als Anlagewert angesehen wird, hat in diesem Jahr weltweit rund 150% zugelegt. Dies habe zu einer Veränderung im Anlegerverhalten geführt.
Online-Plattformen wie Xiaohongshu verstärkten den Anstieg durch die Verbreitung von Arbitrage-Strategien zwischen den börsengehandelten und den außerbörslichen Anteilen des Fonds. Trotz wiederholter Zeichnungsbeschränkungen und Warnungen hielten die Zuflüsse an, sodass der Fonds gezwungen war, die Zeichnung von Anteilen der Klasse C auszusetzen und den Kauf von Anteilen der Klasse A weiter zu beschränken.
Der UBS SDIC-Fonds ist in diesem Jahr um 187% gestiegen und hat damit die Shanghai-Silber-Futures übertroffen. Kürzlich hat sich der Abstand jedoch verringert. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!