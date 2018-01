Ist der Silber-Knoten endlich geplatzt?

Der Silberpreis konnte in den letzten Tagen ordentlich zulegen und bis zum 25. Januar zeitweise auf 17,70 USD und immerhin den höchsten Stand seit Mitte September 2017 steigen. Doch sofort gab es wieder Gegenwehr von den Bären und Silber brach bis gestern wieder auf 17,12 USD ein. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf?Die in der letzten Einschätzung vom 16. Januar "Silber vor größerer Ausbruchsbewegung?" angesprochene Gegenbewegung Richtung 16,50/40 USD setzte noch am gleichen Tag ein und ließ den Silberpreis bis zum 23. Januar auf 16,73 EUR absacken. Von dort aus gelang dann der Sprung auf neue Verlauf- und Jahreshochs.Die Widerstandszone um 17,18/17,46 USD konnte damit noch nicht nachhaltig durchstoßen werden, was eine kleine schlechte Nachricht ist. Die gute (größere) Nachricht hingegen ist, dass die Korrektur nun offenbar doch nicht so tief geht, wie anfangs gedacht. Es wurden sogar neue Verlaufhochs generiert, was stark auf eine überschießende b-Welle hindeutet.An sich deutet dies auf einen starken inneren Trend hin, sodass Silber in den nächsten Wochen bereits 18,50 USD erreichen kann, wo sich der nächste signifikante Widerstandsbereich befindet. Zuvor könnte es jedoch im Rahmen der noch fehlenden c-Welle einen nochmaligen schnellen Wash-Out geben, der schnell wieder Verunsicherung aufkommen lassen kann. Da jedoch aber jetzt schon der Abwärtstrend gebrochen ist, sollten sich Silberfans von kurzfristigen Kursen um 16,80/70 USD nicht verwirren lassen und sich immer das aktuelle positive Chartbild vor Augen führen!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.