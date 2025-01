Gold wieder nahe Allzeithoch! Geht der Kurs jetzt steil?

Der Goldpreis startet fast schon bildbuchartig ins neue Börsenjahr. Direkt mit dem ersten Handelstag geht Gold in die Senkrechte und knüpft an das hervorragende vergangene Jahr an. Bis zum 22. Januar summierten sich die Gewinne bereits auf gut 140 USD bzw. respektable 5 Prozent. Damit drängt sich der Eindruck auf, dass wir schon bald neue Rekordhochs und eine entsprechende neue Rallybewegung sehen könnten. Doch der Eindruck kann bekanntermaßen auch täuschen …Im Rahmen der letzten Analyse vom 20. Dezember 2024 "Gold – Wie lange hält der Trump-Effekt noch an?" wurde festgehalten, dass wir uns beim Goldpreis sehr wahrscheinlich in einer großangelegten Korrekturwelle 4 befinden, die die Kurse nochmals etwa 2.450 USD drücken könnten.Aus dieser Idee wurde bislang nichts. Statt in Richtung 2.450 USD nachzugeben, stieg der Goldpreis dicht an das letzte Rekordhoch vom 30. Oktober 2024, das nur um gut 27 USD verfehlt wurde.Doch die gesamte Struktur seit Ende Oktober sieht damit nicht nach einer bereits laufenden Welle 5 aus. Schauen Sie sich zum Vergleich die kleine Welle 4 von April bis Juni 2024 an! Damals gab es hier Ende Mai auch neue knappe Verlaufshochs, von denen Anleger auch erwartet hatten, dass sie direkt in eine neue große Trendwelle münden würden.Diese kam zwar. Aber erst, nachdem der Goldpreis "oben" angetäuscht hatte und kurzfristig nochmals abgetaucht war.So ähnlich könnte es jetzt auch wieder kommen. Egal, ob Gold vom jetzigen Niveau direkt nachgibt oder vorab noch ein paar USD über das letzte Allzeithoch von 2.790 USD steigt, die nächste Bewegung wird sehr wahrscheinlich gen Süden sein. Im Rahmen der Teilwelle c von 4 sind in etwa nochmals ca. 2.500 USD zu erwarten. Die zuletzt genannten 2.450 USD geraten durch die kurzfristige relative Stärke in den Hintergrund. Das Kursziel im Rahmen der Welle 5 bei 3.000 USD kann aber beibehalten werden.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.