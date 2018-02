Mustang Resources Ltd.: Bohrungen für Caula-Graphitprojekt Konzeptstudie abgeschlossen

Sydney (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) freut sich bekannt zu geben, dass es die Diamantbohrkampagne abgeschlossen hat, die die Konzeptstudie für das ihr zu 80% gehörende Caula-Graphitprojekt in Mosambik stützen wird.- Die Ergebnisse untermauern die Konzeptstudie, die im April 2018 abgeschlossen sein soll und den Weg für die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) ebnet.- 11 weitere Diamantbohrlöcher im Rahmen der aktuellen Konzeptstudie zum Caula-Graphitprojekt in Mosambik fertig gestellt.- Konzeptstudien-Ausfachung und Ressourcenerweiterungs-Bohrkampagne zielen auch darauf ab, die derzeitige JORC-Ressource von 5,4 Mio. t bei 13% Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) mit einem Graphitgehalt von 702.600 t weiter aufzuwerten.- Breite Graphitschnitte in allen 11 Diamantlöchern, einschließlich:o 86m vom Bohrloch 57m bis 143m in MODD 014o 68m vom Bohrloch 44m bis 112m in MODD 018o 62m vom Bohrloch 6m bis 68m in MODD 019o 59m vom Bohrloch 5m bis 64m in MODD 032o 55m vom Bohrloch 35m bis 90m in MODD 031- Frühere Diamantbohrungen in Caula lieferten spektakuläre Gehalte von bis zu 26% TGC mit breiten Zonen von durchschnittlich mehr als 15% TGC.- Proben werden zur Analyse und zu metallurgischen Untersuchungen geschickt.- Konzeptstudie soll im 2. Quartal 2018 abgeschlossen werden, kurz danach beginnt die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS).Die Konzeptstudie ist kurz vor ihrer Fertigstellung im zweiten Quartal dieses Jahres, was wiederum den Weg für Mustang ebnen wird, mit der endgültigen Machbarkeitsstudie zu beginnen.Diese jüngste Ausfachung und Erweiterungsbohrung, die 11 Bohrlöcher mit 1421m umfasst, zielt auf die Aufstockung und Aufwertung der bestehenden vermuteten JORC-konformen Mineralressource ab, die auf 5,4 Mio. t (bei einem Cut-off-Gehalt von 6%) mit 13% TGC bei einem Gehalt von 702.600 t Graphit liegt, einschließlich außergewöhnlich hochwertiger Komponenten von bis zu 26% TGC.Bernard Olivier, Geschäftsführer von Mustang Resources, sagte, dass das jüngste Bohrprogramm das Vertrauen des Unternehmens in das Projekt und die Kontinuität der festgelegten Graphitmineralisierung weiter gestärkt habe.„Die Bohrungen zeigen weiterhin, dass sich Caula zu einer Graphitlagerstätte von Weltrang entwickelt", sagte Dr. Olivier.„In Anbetracht dessen, was wir beobachtet haben, warten wir gespannt auf die Ergebnisse der Analyse und der metallurgischen Untersuchungen, die alle Teil der Konzeptstudie des Projekts sein werden."„Bis die Ergebnisse der Konzeptstudie vorliegen, wird Mustang die Entwicklung von Caula beschleunigen, indem er die DFS-Phase der Ressourcenbohrungen im 2. Quartal 2018 beginnt."Um die Pressemitteilung inklusive der Zahlen zu sehen, bitte hierher gehen:http://abnnewswire.net/lnk/4864XV78Die auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter http://www.mustangresources.com.au.Medien- & Investorenbeziehungen: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474