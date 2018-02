Altona Mining Ltd.: Aktualisierung des Übernahmeangebots

Datum Ereignis

Erste Anhörung vor Gericht 16. Februar

2018



Versand und Veröffentlichung des Scheme 22. Februar

Booklet 2018



Aktionärsversammlung 26. März 2018

Zweite Anhörung vor Gericht 3. April 2018

Inkrafttreten des Übernahmeangebots 4. April 2018

Beginn der Notierung der CDIs von CMMC 5. April 2018

an der ASX auf Grundlage einer

zurückgestellten

Abwicklung



Stichtag für die Aktien, die für neue 11. April 2018

CDIs von CMMC berechtigt

sind



Beginn der Notierung der CDIs von CMMC 19. April 2018

an der ASX auf normaler

Grundlage

Januar 2018 - Wie bereits der ASX bereits am 20. November 2017 bekannt gegeben wurde, plant Altona Mining Ltd. (Altona oder das Unternehmen) dem zufolge das an der TSX notierte Unternehmen Copper Mountain Mining Corp. (CMMC) alle Aktien von Altona mittels eines gerichtlich genehmigten Übernahmeangebots (das Übernahmeangebot) erwerben wird.Altona hat heute bei der ASIC den Entwurf eines Scheme Book hinsichtlich des empfohlenen Übernahmeangebots eingereicht und ein Verfahren am australischen Bundesgerichtshof (Federal Court of Australia) eingeleitet, um eine Genehmigung für das Übernahmeangebot zu erhalten.Nach der Prüfung des Scheme Book durch die ASIC folgt eine erste Anhörung vor Gericht, die um den 16. Februar 2018 herum stattfinden soll, um das Scheme Book zu genehmigen und eine Verfügung hinsichtlich einer Versammlung der Aktionäre von Altona auszusprechen.Sobald das Scheme Book gerichtlich genehmigt und bei der ASIC registriert ist, wird es an die ASX freigegeben und an die Aktionäre von Altona gesendet. Die Aktionärsversammlung wird voraussichtlich um den 26. März 2018 herum stattfinden. Sollten die Aktionäre und das Gericht das Übernahmeangebot genehmigen, wird die Umsetzung des Übernahmeangebots um den 18. April 2018 herum erwartet. Die Aktionäre von Altona werden jedoch voraussichtlich in der Lage sein, Depositary Interests von CMMC CHESS (CDIs) auf Grundlage einer zurückgestellten Abwicklung um den 5. April 2018 herum an der ASX zu handeln.Am 20. November 2017 wurde der ASX ein vorläufiger Zeitplan bekannt gegeben und ein aktualisierter vorläufiger Zeitplan hinsichtlich des Übernahmeangebots für die Aktionäre ist im Folgenden angegeben.Beachten Sie, dass die im Zeitplan angegebenen Daten Änderungen unterliegen können, einschließlich aufgrund der Verfügbarkeit des Gerichts, den Antrag gemäß dem überarbeiteten vorläufigen Zeitplan anzuhören. Etwaige Änderungen am vorläufigen Zeitplan werden der ASX bekannt gegeben.Die Fusions- und Umsetzungsurkunde (Merger and Implementation Deed, die MID) unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich einer Bestätigung des Schatzmeisters des Commonwealth Australien (Treasurer of the Commonwealth of Australia), dass es keinen Einwand gegen das Übernahmeangebot im Rahmen des Gesetzes zu ausländischen Erwerben und Übernahmen (Foreign Acquisitions and Takeovers Act) von 1975 gibt (oder dass das Übernahmeangebot kein Erfordernis mit sich bringt, eine solche Genehmigung anzustreben) und dass zufriedenstellende Finanzierungsvereinbarungen hinsichtlich des Kupferprojekts Cloncurry getroffen wurden.Altona und CMMC haben eine gegenseitige Verzichts- und Zufriedenheitserklärung unterzeichnet, der zufolge Altona auf die Bedingung hinsichtlich der Genehmigung einer ausländischen Investition durch den Schatzmeister (eine solche Genehmigung ist nicht erforderlich) und CMMC auf die Bedingung hinsichtlich Finanzierungsvereinbarungen für Cloncurry verzichtet. Das Übernahmeangebot unterliegt daher nicht mehr diesen Bedingungen.Altona und CMMC werden weiterhin gemeinsam an der Erfüllung der restlichen in der MID aufgeführten Vorbedingungen des Übernahmeangebots arbeiten. Soweit Altona bekannt ist, gibt es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung keine Umstände, die dazu führen werden, dass manche Bedingungen nicht erfüllt werden oder unmöglich erfüllt werden können.Altona wird die Aktionäre über den Status der Erfüllung der Vorbedingungen und des Übernahmeangebots im Allgemeinen weiterhin auf dem Laufenden halten.Alistair Cowden, GeschäftsführerTel: +61 8 9485 2929altona@altonamining.comDavid Ikin, PR-AgenturPerthTel: +61 8 9388 0944David.Ikin@ppr.com.auJochen StaigerSwiss Resource Capital AGTel: +41 71 354 8501js@resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!