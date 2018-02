Was die Trendwende der Anleihemärkte für Gold und Silber bedeutet

In den letzten fünf Monaten wurde uns wiederholt die folgende Frage gestellt: Was hat sich am 8. September geändert?Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass sich der Anleihemarkt am 8. September abrupt umgekehrt hat, und mit ihm auch der US-Dollar-Index und der USD/JPY-Wechselkurs. In den frühen Morgenstunden des 8. September sank der Dollar-Index auf 91,01 Punkte, der USD/JPY-Wechselkurs fiel auf 107,31 und - was am wichtigsten war - die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe verzeichnete ein Tief von 2,02%.In den fünf Monaten, die seitdem vergangen sind, konnte der Dollar zunächst zulegen, fiel dann jedoch auf neue Tiefs. Auch der Dollar-Yen-Wechselkurs stieg zuerst, bevor er seine Gewinne wieder abgab. Die 10-Jahres-Rendite ist dagegen bereits auf 2,88% geklettert und ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht!Was also war geschehen? Wie sich mittlerweile gezeigt hat, war unsere erste Vermutung richtig: Das Treffen zwischen Präsident Trump, Nancy Pelosi und Charles Schumer (zwei führenden Politikern der Demokraten) sowie der dabei ausgehandelte Deal bezüglich der Schuldenobergrenze änderten die Marktdynamik grundlegend.Mit dem Treffen am 7. September brach ein neuer Abschnitt der Marktgeschichte an und die Entwicklung des US-Anleihemarktes seit diesem Tag scheint das zu bestätigen. Mit jeglicher "Haushaltsdisziplin" ist es von nun an vorbei: In den USA werden Steuern gesenkt und Ausgaben erhöht, zur Hölle mit der Zukunft.Aktuelle Berichte (wie z. B. hier hier und hier ) bestätigen das. Die imaginäre Schuldenobergrenze wird abgeschafft. Trump hat bereits umfassende Steuererleichterungen unterschrieben und einen neuen Infrastrukturplan im Umfang von 1,5 Billionen $ vorgestellt.