Gold - Investoren schauen jetzt auf diesen Chart!

Der Goldpreis macht es Investoren und Anlegern in diesen Wochen nicht einfach. Auch neue Jahreshochs, die nur knapp unter den letzten signifikanten Hochs aus dem Sommer 2016 liegen, konnten nicht dazu beitragen, dass die Masse sich nun auf die Käuferseite schlägt. Was muss denn noch passieren, dass Gold endlich ausbricht?Kurzfristig ist Gold nach dem Test der 1.360er Marke wieder nach unten abgedreht und bis zum 22. Januar auf fast 1.320 USD zurückgefallen. Die letzte Einschätzung vom 14. Februar "Hat Gold als Crash- und Krisenwährung versagt?" ging damit nur kurzfristig und nur stellenweise auf. Doch es gibt einen ersten kleinen Hoffnungsschimmer!Direkt am Aufwärtstrend seit Mitte Dezember 2017 kam es zu einer kleinen Reaktion der Bullen. Wenn man sich dann dazu noch die Kursstruktur seit Ende Januar, also seit den Jahreshochs, ansieht, besteht die Chance, dass Gold sich in den kommenden Tagen wieder der bekannten Widerstandszone ca. 1.352 und 1.375 USD widmen könnte. Denn die ABC-Korrektur seit dem letzten abgeschlossenen Aufwärts-Fünfer scheint nun vollendet.A und B waren 3-teilige Wellen und die B-Welle stoppte knapp unter dem Hoch der Welle 5. Welle C war/ist hingegen 5-teilig, erreicht aber nicht mehr das Welle A-Niveau, was auf ein Running ZigZag nach Elliott Wave hindeutet. Kurzfristig könnten Trader also wieder auf steigende Notierungen spekulieren, sofern es jetzt keine neuen Tiefs unter 1.320 USD mehr gibt.Für Investoren sieht die Welt hingehen derzeit ganz anders aus. Unabhängig davon, dass im Prinzip fast jeder Goldkurs hinsichtlich des (Hyper)Inflationsschutzes ein Kaufkurs ist, warten mittel- und langfristig orientierte Anleger noch immer auf den Ausbruch über die langfristige Widerstandslinie, die ich schon im Jahresausblick 2018 auf Monats-Basis vorgestellt hatte. Im Wochen-Chart ist noch deutlicher zu sehen, wie knapp das Ganze in den letzten Wochen schon gewesen ist.Bereits drei Mal hat Gold einen Ausbruchsversuch über diese markante Linie gestartet. Doch ein richtiger Ausbruch, d.h. ein halbwegs nachhaltiger Ausbruch per Wochenschlusskurs, ist bisher nicht gelungen. Doch besonders an dieser Linie wird sich jetzt "alles" entscheiden. Es wird sich entscheiden, ob Gold dieses Jahr noch auf über 1.500 USD steigen kann. Und es wird sich an ihr auch entscheiden, ob mit dem Goldpreis auch endlich die Goldminenaktien endlich aus ihrem nicht enden wollenden Korrekturtief herauskommen!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.