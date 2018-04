EMX Royalty übergibt IOCG/Massivsulfid-Projekt Riddarhyttan in Option an South32

Vancouver, 19. April 2018 - EMX Royalty Corp. (EMX) (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit dem diversifizierten internationalen Bergbauunternehmen South32 (ASX, LSE, JSE: S32; ADR: SOUHY) (South32) für das Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)- und Massivsulfid-Projekt Riddarhyttan in Schweden (das Projekt) bekannt zu geben, die über das Tochterunternehmen Eurasian Minerals Sweden AB abgewickelt wurde. Die Vereinbarung sieht Optionszahlungen und Arbeitsverpflichtungen während eines Earn-in-Zeitraums von fünf Jahren vor. Nach dem Earn-in wird die Beteiligung von EMX in eine NSR-Gebühr (Net Smelter Return) von 3 % umgewandelt. EMX erhält bestimmte Meilensteinzahlungen und jährliche Gebührenzahlungen im Voraus, und wird zunächst als Projektbetreiber verantwortlich zeichnen.Das Projekt Riddarhyttan ist ein ehemaliger Eisen- und Kupferproduktionsbetrieb und liegt in der Bergbauregion Bergslagen in Südschweden. Förderaktivitäten fanden bei Riddarhyttan bereits in der Antike statt; der Produktionsbetrieb war bis Ende 1970 durchgehend aktiv. Bei Riddarhyttan wurde zum ersten Mal das Element Kobalt entdeckt und erkannt. Auch bestimmte seltene Erden und damit in Verbindung stehende Metalle sind hier zu finden. Wie in vielen historischen Bergbauregionen Schwedens haben auch hier in der letzten Zeit kaum Explorationsaktivitäten stattgefunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.EMXRoyalty.com.EMX und South32 wollen unverzüglich mit den Explorationsarbeiten im Projekt starten und planen luftgestützte geophysikalische Messungen sowie Kartierungen und Probenahmen.Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen. Vereinbarungsgemäß hat South32 die Möglichkeit, sämtliche Besitzanteile (100 %) am Projekt zu erwerben (alle Beträge in US-Dollar). Voraussetzung dafür ist, dass South32 (a) Options- und Barzahlungen in Höhe von insgesamt rund 210.600 Dollar entrichtet, (b) bei Ausübung der Option einen einmaligen Betrag in Höhe von 500.000 Dollar bezahlt und (c) innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Ausübungsdatum 5.000.000 Dollar in die Exploration des Projekts investiert. Nach Ausübung der Option erhält EMX eine NSR-Gebühr von 3 %; ein Anteil von 0,75 % davon kann von South32 innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Vereinbarung für 1.900.000 Dollar zurückgekauft werden.Im Anschluss an die Ausübung der Option sind jährliche Gebührenvorauszahlungen in Form von 50.000 Pfund Kupfer (oder ein gleichwertiger Betrag in bar) an EMX zu entrichten, können aber von zukünftigen Gebührenzahlungen in Abzug gebracht werden. Zusätzlich wird South32 folgende Meilensteinzahlungen entrichten:- 350.000 Pfund Kupfer (oder ein gleichwertiger Betrag in bar) nach Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung für das Projekt;- 750.000 Pfund Kupfer (oder ein gleichwertiger Betrag in bar) nach Umsetzung einer Machbarkeitsstudie.Überblick über das Projekt. Das Konzessionsgebiet Riddarhyttan beherbergt zahlreiche historische Minen und Mineralisierungstypen. Im Rahmen des historischen Bergbaus konzentrierte man sich in erster Linie auf die eisenoxidreiche Mineralisierung, von der man wusste, dass sie auch nennenswerte Kupfer-, Kobalt- und Goldanteile enthält. Die Eisenoxidmineralisierung wurde an zahlreichen Stellen des Konzessionsgebiets abgebaut. Man weiß allerdings auch, dass diese sich unterhalb der Abbaustätten in der Tiefe und auch entlang des Streichens fortsetzt. Über die Verteilung von Kupfer, Kobalt und Gold in diesen Zonen weiß man noch sehr wenig; allerdings finden sich in den Abraumhalden, die über das gesamte Konzessionsgebiet verteilt sind, größere Mengen an Kupfersulfiden.In einigen Zonen findet man eine mit seltenen Erden (SEE) angereicherte Mineralisierung sowie Massivsulfid-Erzkörper mit hohem Pyrrhotingehalt. Im Bereich der Massivsulfid-Erzkörper wurde in den vergangenen Jahrhunderten zum Teil Kupfer und Schwefel abgebaut. Sie erstrecken sich entlang des Streichens über mehrere Kilometer, erreichen innerhalb des Konzessionsgebiets aber auch eine noch unbekannte Tiefenausdehnung. Teile der Massivsulfid-Erzkörper sind bekanntlich mit Kupfer und Zink angereichert; diese Elemente sind häufig in den Klasten zu finden, welche in die Massivsulfid-Erzkörper eingebunden sind. Die Massivsulfidlinsen waren nur selten Ziel vergangener Explorationsbohrungen.Die Mineralisierung bei Riddarhyttan ist mit Einheiten aus Sediment- und Vulkangestein aus dem mittleren Proterozoikum assoziiert, die das ursprüngliche Grundgestein der Erdkruste überlagert haben. Die hydrothermale Alterierung ist über das gesamte Gebiet verteilt und von intensiver Ausprägung, mit stellenweise reichhaltigen Einlagerungen von Eisen, Natrium, Kalzium, Kalium und Magnesium im Grundgestein. Im Rahmen von Magnetfeldmessungen auf regionaler Ebene wurden in diesem Gebiet ungewöhnlich hohe Magnetfeldwerte gemessen.EMX hat Evaluierungen in den historischen Bergbauregionen in Skandinavien durchgeführt und Riddarhyttan dabei als Projektchance erkannt. Wesentliche Faktoren im Rahmen der Überlegungen waren die bemerkenswerte Streichlänge der Mineralisierung in diesem Gebiet, die Anreicherungen von Kupfer, Kobalt und Gold, sowie das Vorkommen sulfidreicher Erzkörper, die im Zuge historischer Bergbauaktivitäten nicht erkundet worden waren. Nachdem die letzten Explorationsarbeiten in den 1980er Jahren stattfanden, sieht EMX eine deutliche Chance, die Exploration und das Entdeckungspotenzial bei Riddarhyttan anhand moderner und fortschrittlicher Methoden und Modelle erweitern zu können.Dr. Eric P. Jensen, CPG, ist qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 und ein Mitarbeiter des Unternehmens. Dr. Jensen hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft, bestätigt und für die Veröffentlichung freigegeben. EMX Royalty Corp. nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner die Mineralkonzessionen des Unternehmens erweitert und EMX über Gebühren beteiligt ist. EMX ergänzt sein generatives Geschäft mit strategischen Investments und dem Erwerb von Gebührenbeteiligungen an Drittunternehmen.David M. David M. Cole, President & Chief Executive OfficerTel: (303) 979-6666E-Mail: dave@EMXRoyalty.comScott Close, Director of Investor RelationsTel: (303) 973-8585E-Mail: sclose@EMXRoyalty.com 