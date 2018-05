Maxtech Ventures beantragt 2 große Mangan-Explorationslizenzen

- Formalisiert die sambische Tochtergesellschaft "MMZL".Vancouver, 8. Mai 2018 - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (Frankfurt: M1N) (OTC: MTEHF), (Maxtech oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Maxtech Mining Zambia Limited (Maxtech Zambia oder MMZL) zwei große Explorationslizenzen in Sambia beantragt.Maxtech Zambia bereitet derzeit die endgültigen Unterlagen für einen Lizenzantrag für zwei große Explorationskonzessionen in der Zentralprovinz von Sambia vor. Erste Untersuchungen von GeoQuest, dem in Sambia stationierten Geologenteam des Unternehmens, haben ergeben, dass diese beiden Konzessionsgebiete Potenzial für eine hochgradige Manganmineralisierung (mit Mangananteilen von bis zu 70 %) sowie Vanadiumvorkommen aufweisen. Die Explorationslizenzen sehen detaillierte Explorations- und Produktionsvorgaben über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren vor und umfassen die Bergbaurechte für Kobalt, Vanadium, Nickel und Kupfer in diesen Gebieten.Maxtech Zambia wird weiterhin die Dienste des in Lusaka ansässigen Geologen und Explorationsberaters GeoQuest Limited in Anspruch nehmen, um Explorationsaktivitäten durchzuführen und alle MMZL-Operationen vor Ort in Sambia zu verwalten.Die Arbeit von GeoQuest wird sich zunächst auf die Suche nach und die Bewertung von Manganerz in wirtschaftlich nutzbaren Mengen und Gehalten konzentrieren, um schnellstmöglich Bergbaulizenzen beantragen zu können. GeoQuest wird für Maxtech Zambia auch als bevollmächtiger Vertreter bei der Zambia Chamber of Mines (ZCM) fungieren.Am 23. April 2018 erhielt das Unternehmen von der Patents & Companies Registration Agency (PACRA) in Sambia die endgültige Genehmigung zur Gründung seiner Tochtergesellschaft Maxtech Zambia Mining Limited (Maxtech Zambia). Maxtech Zambia hat seinen Sitz in Lusaka und ist als Explorations- und Abbauunternehmen registriert. Jonathan Ambali von BDO Zambia Limited sowie Peter Wilson, CEO von Maxtech, werden im Board of Directors der Tochtergesellschaft sitzen.Sambia ist ein erstklassiges Rechtssystem für den Bergbau. Die Anträge für unsere ersten Konzessionsgebiete, an denen wir sämtliche Rechte halten, erfolgen im Einklang mit unserer Strategie, unsere Manganaktiva zu erweitern. Dabei nutzen wir unsere internationalen strategischen Beziehungen und Partnerschaften für potenzielle Abnahmeverträge in den ausländischen Märkten, meint Peter Wilson, CEO von Maxtech.GeoQuest ist ein völlig unabhängiges Beratungsunternehmen in den Bereichen Geologie (Geotechnik), Ökologie, geografische Informationssysteme und Hydrogeologie sowie ein Auftragsdienstleister im südlichen und zentralen Afrika. GeoQuest ist ein völlig unabhängiges Beratungsunternehmen in den Bereichen Geologie (Geotechnik), Ökologie, geografische Informationssysteme und Hydrogeologie sowie ein Auftragsdienstleister im südlichen und zentralen Afrika. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Sambia, der Demokratischen Republik Kongo und Simbabwe, ist jedoch auch in Botswana, Gabun, Malawi, Mosambik, Namibia, der Republik Kongo, Ruanda, Uganda und Tansania im Einsatz. http://www.geoquest.co.zm Maxtech Ventures Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen, das sich in erster Linie auf Mangankonzessionen spezialisiert hat. 