Eramet Group: Übernahmeangebot für Mineral Deposits Ltd.

Die Eramet Group gab heute bekannt, dass das Übernahmeangebot, welches das Unternehmen Ende April für das australische Unternehmen Mineral Deposits Ltd. vorgelegt hatte, ab heute von den Aktionären angenommen werden kann. Eramet schlägt einen Kaufpreis von 1,46 A$ in bar je Aktie von Mineral Deposits vor, was einer Prämie von 33% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs des zum 26. April geendeten Monats entspricht. Die Transaktion hätte damit einen Gesamtwert von rund 291 Mio. A$.Im Rahmen des Übernahmeangebots hat Eramet bereits einen Anteil von 13,3% an Mineral Deposits erworben. Beide Unternehmen halten einen Anteil von jeweils 50% am Joint-Venture TiZir, welches Mineralsandprojekte in Norwegen und Senegal betreibt.Finanziert werden soll die Übernahme mit Hilfe der Barmittelreserven von Eramet.© Redaktion MinenPortal.de