Silber gibt nach: Erneute CME-Maßnahmen schüren Angst vor neuem "Silber-Donnerstag"

Nachdem er in der vergangenen Woche stark gestiegen war, gab der Silberpreis am Sonntag nach, da Befürchtungen laut wurden, dass sich der "Silber-Donnerstag" wiederholen könnte. Die Silber-Futures an der Shanghai Futures Exchange eröffneten mit 18.728 Yuan pro kg niedriger, nachdem sie in der Woche zuvor um 18% gestiegen waren und der Preis kurzzeitig auf über 79 $ pro Unze auf dem US-Markt getrieben hatten.
Der Rückgang erfolgte laut The Hindu Businessline, nachdem die CME Group strengere Handelsregeln angekündigt hatte: Die Anfangsmargen für Silberkontrakte mit Fälligkeit im März 2026 wurden von 20.000 $ auf 25.000 $ erhöht und die Positionslimits wurden gesenkt. Händler, die die höheren Margen nicht erfüllen können, müssen mit einer Zwangsliquidation rechnen. Einige Marktteilnehmer glauben, dass diese Maßnahme darauf abzielt, große Leerverkäufer auf dem Terminmarkt zu schützen, heißt es.
Diese Maßnahme wecke Erinnerungen an das Jahr 2011, als Silber 49,50 $ pro Unze erreichte und wiederholte Margenerhöhungen durch die CME innerhalb weniger Wochen einen Preisverfall von 30% auslösten. In den sozialen Medien behauptete ein Marktanalyst, dass mächtige globale Finanziers darunter ein CME-Vertreter versuchen, den Anstieg des Silberpreises auf über 75 $ pro Unze zu unterbinden.
Marktteilnehmer verweisen auch auf Chinas geplante Beschränkungen für Silberexporte ab Januar sowie auf das extreme Ungleichgewicht zwischen Papier- und physischem Silber: Pro verfügbarer Unze werden mehr als 300 Unzen auf dem Papier verkauft.
Der starke Anstieg des Silberpreises wird durch geopolitische Spannungen, das schwindende Vertrauen in den Dollar, Handelsspannungen, globale wirtschaftliche Unsicherheit und ein anhaltendes physisches Defizit aufgrund jahrelanger Unterinvestitionen im Bergbau angeheizt, so der Bericht.
