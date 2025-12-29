Altius Minerals Corp. plant Übernahme von Lithium Royalty Corp.
13:19 Uhr | Minenportal.de
Altius Minerals Corp. und Lithium Royalty Corp. (LRC) geben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb aller ausgegebenen Stammaktien und wandelbaren Stammaktien von LRC durch die Altius gemäß einem Arrangement-Plan für einen Gesamtpreis von ca. 520 Millionen C$ getroffen haben. Der vereinbarte Preis ist von Altius nach Wahl der Aktionäre in Höhe von 9,50 C$ oder 0,240 Altius-Stammaktien zu zahlen. Dabei ist eine anteilige Berechnung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Barzahlung nicht mehr als ein Drittel der Gesamtzahlung und die Aktienzahlung nicht mehr als 11.500.000 Altius-Aktien ausmacht. LRC-Aktionäre, die sich nicht für Bargeld oder Altius-Aktien entscheiden, erhalten eine Standardgegenleistung von 3,16 C$ pro LRC-Aktie in bar und 0,16 Altius-Aktien pro LRC-Aktie.
Insgesamt besteht die Gegenleistung somit aus etwa 173 Millionen C$ in und etwa 347 Millionen C$ in Altius-Aktien. Altius hält bereits eine effektive Bruttobeteiligung von etwa 8% an LRC, die sich aus dem Besitz von Anteilen an bestimmten Kommanditgesellschaften ergibt, welche LRC-Aktienumwandlungsrechte halten.
Altius konzentriert sich auf das Wachstum seines Royalty-Geschäfts durch die Generierung von Prospekten und die Schaffung und den Erwerb von Royalties. Das Unternehmen diversifiziert Mineralienlizenzen aus 11 aktiven Minen in Kanada (neun) und Brasilien (zwei), die Kupfer, Nickel, Kobalt, Lithium, Kali und Eisenerz produzieren.
© Redaktion MinenPortal.de
