Tahoe Resources schlägt Performance ein

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources Inc. konnte ihre Ende Februar gestartete Dynamik weiter ausbauen und hierbei die mittelfristige Abwärtstrendlinie klar überwinden. Seit Ende Mai ziehen die Notierungen wieder an, sodass man aufgrund des Ausbruchs nunmehr weiter in Richtung von 6,50 USD und dem folgend bis hin zum Widerstand bei 7,75 USD blicken kann.Notierungen unterhalb von 4,70 USD sollten nunmehr zwingend vermieden werden. In einem solchen Fall müssten nämlich weitere Rücksetzer bis 4,35 USD und darunter bis zum Verlaufstief bei 3,76 USD einkalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.