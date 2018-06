Die Top 10 der Goldförderländer

Projekt Jinfeng in der Provinz Guizhou. Quelle: Eldorado Gold

Gold zählt zu den seltensten Elementen der Erde und hat einen Anteil von ungefähr 0,003 ppm an der Erdkruste. Doch wie viel Gold wird weltweit jedes Jahr gefördert und welche Staaten produzieren die größten Mengen?2017 belief sich die weltweite Minenproduktion auf 3.247 Tonnen. Das sind 5 Tonnen weniger als im vorhergegangenen Jahr und stellt nach Angaben der GFMS Gold Survey 2018 den ersten Rückgang seit 2008 dar. Die Hauptgründe für den geringeren Goldausstoß waren strengere Umweltauflagen, die Bekämpfung des illegalen Bergbaus sowie steigende Kosten.Das wirft eine Frage auf, der ich mich erst kürzlich gewidmet habe: Haben wir Peak-Gold schon erreicht? Die Überlegung dahinter ist, dass alle leicht auffindbaren Goldvorkommen bereits entdeckt wurden und die Explorationsunternehmen tiefer und tiefer schürfen müssen, um wirtschaftlich abbaubare Lagerstätten zu finden. Südafrika war beispielsweise früher das mit Abstand bedeutendste Goldförderland: Im Jahr 1970 wurden dort mehr als 1.000 Tonnen des Edelmetalls gewonnen. Doch seitdem ist die Produktionsleistung der Goldminen Jahr für Jahr gesunken. Auf der anderen Seite haben sich verschiedene Staaten erst in den letzten Jahren als aufstrebende Fördernationen etabliert und in China und Russland konnte die Goldproduktion im Allgemeinen stetig gesteigert werden.Wie die folgende Grafik zeigt, steht China unter den Goldproduzenten weltweit mit Abstand an der Spitze. Das Land förderte im letzten Jahr 131 Tonnen mehr Gold als das zweitplatzierte Australien. Im Vergleich zu 2016 hat sich im Ranking der Top 10 Goldförderländer nicht viel geändert; nur Kanada und Indonesien haben die Plätze getauscht. Von den größten Produzenten konnte Russland im letzten Jahr mit einem Plus von 17 Tonnen die deutlichste Produktionssteigerung erzielen.Nachfolgend finden Sie mehr Details zu den zehn Staaten, in denen 2017 das meiste Gold gefördert wurde, beginnend mit China, dem weltweit größten Goldproduzenten und -konsumenten.China ist schon seit vielen Jahren das Top-Goldförderland und hat einen Anteil von 13% an der globalen Gesamtproduktion. Der Minenausstoß ist im letzten Jahr 6% zurückgegangen, weil die Regierung den Kampf gegen Umweltverschmutzung intensivierte und mehr Bewusstsein für Umweltfragen schuf. Es steht jedoch zu erwarten, dass sich die Produktion in diesem Jahr wieder erholt, weil bestehende Minen an verschiedenen Projekten vergrößert werden.