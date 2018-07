Gold- und Währungsupdate: Die Goldrally kann beginnen

Der Goldpreis sollte heute oberhalb seines 10-tägigen gleitenden Durchschnitts schließen. Das wird die nächste Bestätigung dafür sein, dass das zumindest das Tief des Tageszyklus gebildet wurde. Allerdings kann mittlerweile auch kaum noch ein Zweifel daran bestehen, dass Gold zudem sein mittelfristiges Zyklustief erreicht hat und nun die 8-12-wöchige Rally startet, die ich vorhergesagt hatte.Die Aktien der Minengesellschaften sollten sich in dieser Woche aus der Enge ihrer Bollinger-Bänder befreien und innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate ebenfalls deutlich steigen.Viele Trader, die sich von ihren Emotionen leiten lassen, werden diese konträre Kaufgelegenheit erneut verpasst haben, weil sie nicht logisch denken. Nach dem heutigen Tag wird der Goldmarkt überkauft sein und ihre Angst vor einem sofortigen Kursrücksetzer wird sie daran hindern, vor diesem Hintergrund zu kaufen. Die größeren Zusammenhänge der Kursentwicklung zeigen jedoch, dass nun eine mehrwöchige Rally beginnt und jeder weitere Rücksetzer temporär sein wird.Der Dollar ist in den vergangenen Wochen mehrmals an seinem sinkenden 100-tägigen Durchschnitt gescheitert. Die Oszillatoren haben noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie erneut in den überverkauften Bereich fallen. Mit dem nächsten mittelfristigen Zyklustief ist wahrscheinlich im September oder Oktober dieses Jahres zu rechnen.Der Euro hält sich dagegen weiterhin über seinem steigenden 100-tägigen gleitenden Durchschnitt. Meiner Meinung nach sind die ewigen Prognosen über den Tod der europäischen Gemeinschaftswährung noch immer verfrüht. Die Oszillatoren müssen noch weit steigen, bevor sie erneut einen überkauften Zustand anzeigen.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 9. Juli 2018 auf www.blog.smartmoneytrackerpremium.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.