Resolute Mining Ltd.: Die nächsten starken Neuigkeiten!

Resolute Mining scheint es irgendwie seit vergangener Woche relativ eilig zu haben, was die Herausgabe von wichtigen Neuigkeiten betrifft!Erst die neue Machbarkeitsstudie zu Syama am 03.07.2018. Dann die extrem guten Bohrresultate von Syama am 05.07.2018. Die Ravenswood Machbarkeitsstudie am 11.07.2018. Gleich darauf am 12.07.2018 das Übertreffen der bestehenden Prognose und die Vorausschau auf das neue Geschäftsjahr.Heute dann nochmals gleich zwei substantielle Meldungen.Einmal die neue Studie zur Bibiani Goldmine, samt Umweltgenehmigungen und eine 100 Millionen Kreditlinie von Investec.Also bevor ich auf die beiden heutigen Meldungen noch eingehe, muss ich einfach sagen, dass diese Flut an News verdächtig aussieht, ohne dass ich irgendetwas gehört hätte.Das macht mich stutzig, zumal mir dann der Kommentar von RBC ins Gehirn schießt, die Resolute Mining erstmals seit vielen Jahren als potentiellen Übernahmekandidaten ins Spiel gebracht hat. RBC nach der Syama-Studie:Doch zurück zu den heutigen Neuigkeiten.Es wurde eine neue Machbarkeitsstudie für das Bibiani Goldprojekt ( Link ) in Ghana vorgelegt. Bibiani ist noch nicht in Produktion, könnte aber zügig und mit vergleichsweise geringen Kosten "online gehen".Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten im Vergleich zur früheren Studie:Wir sehen eine höhere Ausbeute und einen deutlichen Sprung bei der Gesamtproduktion von 561.000 Unzen auf 974.000 Unzen Gold. Die All-In-Kosten sollen nur noch bei 764 USD je Unze liegen und das bei einem Minenleben von 11 Jahren. Zuvor sah man Kosten von 858 USD und ein Minenleben von 6 Jahren.Durchschnittlich sollen rund 100.000 Unzen pro Jahr gefördert werden und besonders die Jahre 2-7 nach Start sehen mit einer Produktion von >100.000 Unzen interessant aus: