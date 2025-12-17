Vior Inc. ändert seinen Namen
17.12.2025 | Minenportal.de
Vior Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange seinen Namen in "Vior Gold Corporation Inc." ändern wird.
Die Stammaktien des Unternehmens werden dementsprechend unter dem neuen Namen Vior Gold Corporation Inc. und dem gleichen Börsenkürzel "VIO" an der TSX Venture Exchange gehandelt. Dies wird am oder um den 19. Dezember 2025 der Fall sein. Die neue CUSIP-/ISIN-Nummer für die Stammaktien der Vior Gold Corporation Inc. lautet nach dem Datum des Inkrafttretens der Namensänderung 927954107/CA9279541077.
Die Namensänderung hat keine Auswirkungen auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre, und bestehende Aktionäre müssen keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Aktuelle Aktienurkunden, die Stammaktien von Vior verbriefen, verbriefen auch weiterhin Stammaktien der Vior Gold Corporation Inc., ohne dass weitere Maßnahmen seitens der Aktionäre erforderlich sind. Im Zusammenhang mit der Namensänderung findet keine Kapitalkonsolidierung statt.
Vior ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in der kanadischen Provinz Quebec. Die Unternehmensstrategie besteht darin, hochwertige Mineralprojekte in der bewährten und günstigen Bergbauregion Quebec zu generieren, zu explorieren und zu entwickeln.
© Redaktion MinenPortal.de
