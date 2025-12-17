Ausgold Ltd.: Aktualisierte Machbarkeitsstudie
08:02 Uhr | Hannes Huster
Ausgold hat heute eine aktualisierte Machbarkeitsstudie (DFS) für sein zu 100% unternehmenseigenes Goldprojekt Katanning veröffentlicht: Link.
Durch den Zukauf von Ländereien im Sommer dieses Jahres, konnten einige Veränderungen in der Studie vorgenommen werden, die die Profitabilität der Mine verbessert haben.
Die aktualisierte Studie prognostiziert eine Minenlaufzeit von >10 Jahren mit einer Produktion von ca. 120.000 Unzen Gold pro Jahr.
Die Studie basiert allerdings nur auf den vorhandenen Gold-Reserven, da für die DFS keine Ressourcen verwendet werden dürfen. Wenn es dem Unternehmen gelingt, weitere Ressourcen in Reserven zu wandeln, wird sich auch das Minenleben entsprechend verlängern.
In den ersten vier Jahren wird mit einer durchschnittlichen Produktion von ca. 143.000 Unzen Gold pro Jahr gerechnet.
Die Erzreserven stiegen um 6% auf 1,33 Mio. Unzen mit einem Goldgehalt von 1,1 g/t.
Die Kosten verbesserten sich ebenfalls etwas. Die AISC in den ersten vier Jahren sollen bei 2.157 AUD je Unze liegen und für die Lebenszeit der Mine werden die AISC bei 2.247 AUD veranschlagt.
Die Investitionskosten vor Produktionsbeginn bleiben mit ca. 354 Millionen AUD konstant. Die Amortisationszeit beträgt bei einem Goldpreis von 4.300 AUD/Unze weniger als 1,5 Jahre und bei den aktuellen Spotpreisen deutlich weniger.
Die Wirtschaftlichkeit des Projekts hat sich verbessert. Der NPV nach Steuern liegt bei 1,03 Milliarden AUD und der IRR bei 52% (alles basierend auf einem Goldpreis von 4.300 AUD je Unze, aktuell 6.450 AUD).
Die hervorragende Infrastruktur in der Nähe von Katanning in Verbindung mit der intensiven Exploration im gesamten Grünsteingürtel bietet deutliches Aufwärtspotenzial für die Minenlebensdauer und das Produktionsprofil.
Die nächsten Schritte umfassen die Genehmigungsverfahren, Vorarbeiten und die Auftragsvergabe.
Die endgültige Investitionsentscheidung wird für Mitte des Kalenderjahres 2026 angestrebt.
Fazit:
Ein gutes Update von Ausgold. Das Goldprojekt ist von der CAPEX her machbar und den großen Vorteil sehe ich in der anfänglich sehr hohen jährlichen Produktion, die dann wiederrum zu einer schnellen Kapitalrückzahlung der Investition führen wird.
Das Upside zwischen dem kalkulierten Goldpreis und dem aktuellen Goldpreis ist beträchtlich, genau wie das für eine Ausweitung des Minenlebens, soweit das Unternehmen weitere Unzen in den aktuellen Programmen finden und auch vorhandene Ressourcen in Reserven wandeln kann.
Die Aktie ist gut gelaufen, doch ich denke, als eines der wenigen entwicklungsreifen Goldprojekten in Westaustralien ist, noch ein gewisses Upside vorhanden.
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV
Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
