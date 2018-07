Harmony Gold notiert an entscheidender Unterstützung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanischen Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. weist im Anschluss an das Verlaufshoch von Ende März bei 2,53 USD eine massive Schwäche auf. Seit April dann erfolgten drei Monate kontinuierlicher Abgaben und führten die Aktie auf die Unterstüzungszone bei rund 1,60 USD zurück. Dort trafen die Papiere im vergangenen Sommer auf erhöhte Nachfrage - doch ob es diesmal wieder gelingt? Mehr dazu im Fazit.Die Zone rund um 1,60 USD hat nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Seit Mitte Juni ringen Bullen und Bären dort um die Vorherrschaft. Was bleibt ist ein Tauziehen mit offenem Ausgang. Tendenziell wäre dies eine gute Chance für Long-Engagements mit der dementsprechenden Annahme, dass die Aktie erneut auf eine erhöhte Nachfrage in diesem Bereich trifft. Oberhalb von 1,76 USD, dem Juli-Hoch vom 09.07., erscheinen dabei zumindest weitere Zugewinne bis hin zur runden Marke von 2,00 USD denkbar, bevor es darüber in Richtung 2,35 USD bzw. 2,53 USD hinauf gehen könnte.Die Chancen dafür sind definitiv gegeben. Grundbedingung dafür ist allerdings auch, dass der Goldpreis selbst keine neuen Tiefs markiert. Dies sieht bekanntermaßen gar nicht gut aus, sodass wir jetzt auf die bärische Variante blicken. Notierungen unter 1,52 USD per Tagesschluss wären klar negativ einzuschätzen. Denn hierbei wäre der jüngste Rettungsanker aufgegeben und das Niveau von 1,60 USD klar verloren. In diesem Fall müsste man mit Folgeverlusten bis 1,20 USD und darunter bis zum Niveau des Penny-Stock-Universums bei 1,00 USD rechnen.Ein Abrutschen in den Cent-Bereich wäre dabei ein weiteres Signal der Schwäche und dürfte die mittelfristigen Aussichten zunehmend eintrüben. Doch noch ist´s bekanntlich nicht soweit und in Folge dessen, dürfte der Sommer noch mehr als spannend werden.Auf aktuell Niveau bietet sich ein zweifelsfrei hochspekulativer Einstieg ein. Gelingt nämlich abermals die Verteidigung des Niveaus rund um 1,60 USD, sollten Kurssteigerungen nicht überraschen. Oberhalb von 1,76 USD verspricht sich dabei eine Performance bis 2,00 USD und darüber hinaus bis 2,35 USD bzw. 2,53 USD.So spannend es für die Long-Ausrichtung ist, so nicht weniger spannend ist es für die Bären. Sollte die Aktie nämlich das Niveau von 1,60 USD nachhaltig aufgeben, wäre speziell unterhalb von 1,52 USD mit Anschlussverlusten bis 1,20 USD und dem folgend bis zur runden Marke von 1,00 USD zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.