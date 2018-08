Treasury Metals meldet Ausscheiden des CEO und Ernennung eines Interims-CEO

TORONTO, 1. August 2018 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury Metals oder das Unternehmen) meldet das Ausscheiden von President und Chief Executive Officer Chris Stewart. Chris hat eine führende Position bei einem mittelgroßen globalen Goldproduzenten angenommen und wird Treasury verlassen, um im August seine neue Stelle anzutreten. Chris hatte bei Treasury den Vorsitz während einer aktiven Phase mit Genehmigungsverfahren, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten und baute in Dryden ein Team auf, welches das Goldprojekt Goliath zur Produktion weiterentwickeln wird.Bob MacDonald, Vice President, Operations und Mark Wheeler, Projektdirektor, werden ihre Funktionen mit zunehmender Verantwortung fortsetzen und das Unternehmen wird sich weiter auf die föderalen Minengenehmigungen der Canadian Environmental Assessment Agency, technische Arbeiten und auf die Durchführung des laufenden Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung konzentrieren.Der Board hat Greg Ferron zum Interims-CEO ernannt. Herr Ferron der zurzeit Vice President der Unternehmensentwicklung (Corporate Development) ist, hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens gespielt.Marc Henderson, Chairman, sagte: Im Namen des gesamten Teams bedanken wir uns bei Chris und wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute. Der Board hat volles Vertrauen in Greg, Bob und Mark, um auf dem Erfolg des Unternehmens aufzubauen und die Entwicklungspläne für Goliath termingerecht auszuführen. Greg hat unser Unternehmensentwicklungsteam für 6 Jahre geleitet und wird unseren Mitarbeitern, Partnern und wichtigen Stakeholdern eine Führungskontinuität bieten. Wir sind für den Wert dankbar, den Bob als ein Ingenieur mit 30 Jahren Berufserfahrung einbringt, der Betriebe zu kanadischen Erfolgsgeschichten führte einschließlich des Betriebs Musselwhite der Goldcorp und der Betriebe von Cameco in Saskatchewan.Für weitere Einzelheiten über Treasury Metals besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens www.treasurymetals.com. Treasury Metals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Ontario, Kanada, spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TML (TSX: TML) gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldvererzung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen.Folgen Sie uns auf Twitter @TreasuryMetalsMarc Henderson, Chairman of the BoardT: 1.416.214.4654marc@treasurymetals.comGreg Ferron, Interims-CEOT: 1.416.214.4654greg@treasurymetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!