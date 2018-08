Bergbauminister genehmigt Explorationslizenzen von Maxtech Ventures

Vancouver, 2. August 2018 - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (Frankfurt: M1N) (OTC: MTEHF) (Maxtech oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass der sambische Minister für Bergbau und Mineralerschließung die zwei in Sambia beantragten großflächigen Explorationslizenzen von Maxtech Mining Zambia genehmigt hat.Die erste große Explorationslizenz bezieht sich auf ein Interessensgebiet im Bereich Mukambala im Distrikt Mkushi in der Zentralprovinz. Das zweite Interessensgebiet, für das eine große Explorationslizenz beantragt wurde, befindet sich im Gebiet Kabamba in den Distrikten Masaiti und Mkushi in der Provinz Copperbelt und der Zentralprovinz.Wie das Unternehmen bereits am 9. Mai 2018 bekannt gab, haben erste Untersuchungen von GeoQuest, dem in Sambia stationierten Geologenteam des Unternehmens ergeben, dass diese beiden Konzessionsgebiete Potenzial für eine hochgradige Manganmineralisierung (mit Mangananteilen von bis zu 70 %) sowie Vanadiumvorkommen aufweisen. Die beim Bergbauminister beantragten Explorationslizenzen sehen detaillierte Explorations- und Produktionsvorgaben über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren vor und umfassen die Bergbaurechte für Kobalt, Vanadium, Nickel und Kupfer in diesen Gebieten.GeoQuest mit Sitz in Lusaka wird mit der Vorbereitung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Project Brief, EPB) beginnen und sein Team wird die Beprobung der Konzessionsgebiete auf Mangan- und Vanadiummineralisierung aufnehmen. Außerdem wird GeoQuest den aktuellen Stand der offiziellen Abbauaktivitäten in der Region und die Ausmaße/den Stand des handwerklichen Bergbaus erfassen und gegebenenfalls weitere Gebiete für das Unternehmen sichern.GeoQuest ist ein völlig unabhängiges Beratungsunternehmen in den Bereichen Geologie (Geotechnik), Ökologie, geografische Informationssysteme und Hydrogeologie sowie ein Auftragsdienstleister im südlichen und zentralen Afrika. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Sambia, der Demokratischen Republik Kongo und Simbabwe, war in der Vergangenheit jedoch auch in Botswana, Gabun, Malawi, Mosambik, Namibia, der Republik Kongo, Ruanda, Uganda und Tansania im Einsatz. http://www.geoquest.co.zm Maxtech Ventures Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen, das sich in erster Linie auf Mangankonzessionen spezialisiert hat.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.maxtech-ventures.com.E-Mail an info@maxtech-ventures.comTel: 604-484-8989Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.SEDAR.com unter unserem Firmenprofil.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 