Zijin Mining wieder in Richtung 0,40 EUR?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. ringt weiter mit der Vorherrschaft einer klaren Tendenz. Die Stärke zu Jahresbeginn löste sich während der vergangenen Monate auf und so blieb eine nachhaltige Etablierung über 0,40 EUR aus. Mit dem Rücklauf vom September bis zur Marke von 0,28 EUR erfolgte jedoch die Bestätigung einer wichtigen Unterstützung und seither gewinnt die Aktie wieder an Fahrt. Oberhalb von 0,28 EUR besteht somit durchaus wieder Potenzial in Richtung 0,40 bzw. 0,42 EUR.Sollte hingegen das Niveau von 0,28 EUR aufgegeben werden, so müsste man im weiteren Verlauf mit einer Kursschwäche bis mindestens 0,23 EUR rechnen, bevor erste Nachfrage den Kurse stabilisieren könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.