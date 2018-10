Palladium - Aus die Maus?

Palladium bleibt in der Riege der vier großen Edelmetalle mit großem Abstand der Gewinner. Erst in der letzten Handelswoche haben die Kurse abermals in diesem Jahr neue Rekordhochs erreicht. Doch die 1.151,29 USD vom 23.10 konnten nicht lange gehalten werden. Mittlerweile steht Palladium schon wieder über 5% tiefer! Ein Warnsignal für die laufende Rally?Nach der letzten Einschätzung an dieser Stelle vom 27. September "Palladium - Es kommt, wie es kommen musste" ging es direkt weiter aufwärts auf neue Allzeithochs. Einzig das Kursziel von 1.200 USD auf Höhe der oberen Trendkanallinie wurde bisher nicht erreicht. Und aktuell sieht es auch danach aus, dass Anleger noch lange darauf warten können.Denn zum einen wurden die neuen Allzeithochs von einer auffälligen und negativen Divergenz beim RSI begleitet, die andeutet, dass hier die Luft raus ist. Und zum anderen könnte sich die letzte Wochenkerze als Beginn einer möglichen Umkehrbewegung entpuppen.Noch ist es zwar zu früh ein Ende der Rally auszurufen. Doch sollte Palladium in dieser Woche unter 1.080 USD und damit wieder unterhalb der roten langfristigen Widerstandslinie (seit dem Jahr 2001) schließen, so müssten Anleger - ähnlich wie ab Januar 2018 - wieder mit einer steilen Abwärtsbewegung zurück zum Aufwärtstrend (ca. 900 USD) und der damit verbundenen breiten grünen Unterstützungszone (ca. 830/920 USD) rechnen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.