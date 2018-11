Power Metals Corp.: Bohrungen im Gesteinsgang West Joe durchteufen 1,87% Li2O und 518,19 ppm Ta über 14,30 m

Bohrloch einschvon (bis LängeLi2O Ta (pp

Vancouver, 13. November 2018 - Power Metals Corp. (" Power Metals Corp. " oder das "Unternehmen") (TSX VENTURE: PWM) (FRANKFURT: OAA1) (OTC: PWRMF) gibt bekannt, dass bei Bohrungen im kürzlich entdeckten Gesteinsgang West Joe weitere hochgradige Lithium- (Li) und Tantal- (Ta) Mineralisierung durchteuft wurde (Tabelle 1):- 1,75 % Li2O und 385,38 ppm Ta über 10,91 m, PWM-18-123- 0,72 % Li2O und 126,43 ppm Ta über 20,43 m, PWM-18-123- gefolgt von 2,92 m TonalitInsgesamt sind das 31,34 m mit hochgradiger Li- und Ta-Mineralisierung im in Längsrichtung gebohrten Bohrloch PWM-18-123.Bohrloch PWM-18-124 wies ähnliche hervorragende Ergebnisse auf (Abbildung 1):- 1,87 % Li2O und 518,19 ppm Ta über 14,30 m- 1,45 % Li2O und 481,38 ppm Ta über 17,00 mAußerdem wurde auf insgesamt 31,30 m hochgradige Li- und Ta-Mineralisierung in diesem längsgerichteten Bohrloch gefunden.Power Metals hat die Bohrlöcher PWM-18-123 und 124 parallel zum Gesteinsgang West Joe gebohrt, um die Kontinuität in Fallrichtung zu bestätigen.Diese zwei Bohrlöcher durchteuften außergewöhnlich hochgradige Lithium-Abschnitte:- 3,88 % Li2O und 232,0 ppm Ta über 0,82 m, PWM-18-124- 3,20 % Li2O und 468,93 ppm Ta über 2,10 m, PWM-18-123- 2,85 % Li2O und 207,0 ppm Ta über 0,30 m, PWM-18-123Diese zwei Bohrlöcher durchteuften auch außergewöhnlich hochgradige Ta-Abschnitte:- 3783,0 ppm Ta und 2,53 % Li2O über 1,0 m, PWM-18-124- 902,26 ppm Ta und 2,59 % Li2O über 5,16 m, PWM-18-124- 651,0 ppm Ta und 2,17 % Li2O über 1,0 m, PWM-18-123Allgemein wird 200 ppm Ta als Erzgehalt für Tantalmineralisierung angesehen.Zusätzlich zur Lithium- und Tantalmineralisierung enthält der Gesteinsgang West Joe Caesium- (Cs)-Mineralisierung durchweg in zahlreichen Bohrlöchern entlang des Streichens, wie sich durch das Vorhandensein von Pollucit im Bohrkern (Abbildung 1) und außergewöhnlich hochgradige Cs-Abschnitte (Tabelle 2) zeigt:- 14,70 % Cs2O über 1,0 m, PWM-18-126- 12,40 % Cs2O über 1,0 m, PWM-18-112- 6,74 % Cs2O über 5,0 m, PWM-18-126Pollucit ist in Pegmatiten in Ontario selten, da es nur in fünf Pegmatiten in der Provinz gefunden wurde: Power Metals besaß die Pegmatite Case Lake, Tot Lake und Marko sowieso zwei weitere Standorte. Pollucit ist ein Hinweis auf extreme Fraktionierung der Pegmatitschmelze und lässt darauf schließen, dass der Gesteinsgang West Joe wahrscheinlich stärker fraktioniert ist als der Hauptgang auf Case Lake. Das Vorhandensein von Pollucit im Bohrkern ist räumlich mit hochgradiger Lithium- und Tantalmineralisierung assoziiert und sollte einen sehr niedrigen Eisengehalt im Spodumen aufweisen (Abbildung 1). Das Vorhandensein von Pollucit steigert das Potenzial, mehr spodumenhaltige Pegmatitgänge mit Li-, Ta- und Cs-Mineralisierung nahe des Gesteinsgangs West Joe zu finden.Dr. Selway, VP of Exploration, sagte: Die Entdeckung des Gesteinsgangs West Joe und die anschließenden hochgradigen Li-, Ta- und Cs-Werte im Bohrkern waren der Höhepunkt von Power Metals Sommerbohrprogramm 2018. Der Gesteinsgang West Joe ist ein Pegmatit mit drei Rohstoffen und es besteht die Wahrscheinlichkeit, weitere hochgradige Li-Spodumen-Pegmatitgänge in der Nähe zu finden. Außerdem ist das 3,0 km große Gebiet zwischen den Gesteinsgängen West Joe, Main und Northeast ein großes Explorationsziel mit potenziell weiteren Spodumenpegmatiten.Erhöhte Cs-Werte und Pollucit wurden zuvor im Bohrloch PWM-18-49 im ersten neuen Gesteinsgang unterhalb vom Main Dyke entdeckt:- 2,00 % Cs2O über einen Abschnitt von 2,0 m, von 32,45 bis 34,45 mErhöhte Cs-Werte wurden außerdem in Bohrloch PWM-18-71 im Northeast Dyke identifiziert:- 2,52 % Cs2O über einen Abschnitt von 1,0 m, von 25,0 bis 26,0 mhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45167/PR for 11-13-18 v2-DEprcom.001.pngAbbildung 1 PWM-18-124, Kisten 1 bis 3, 0,33 - 12,53 m. Reichlich grüner Spodumen. Pinker Pollucit oberhalb des Holzschilds, auf dem 11 m steht.Die Standorte der Bohrlochmünder sind in Tabelle 3 aufgeführt und in den Abbildungen 2 und 3 eingezeichnet. Die Bohrlöcher durchteufen den Pegmatit-Gesteinsgang bei circa 90°, eine Ausnahme sind nur die in Längsrichtung gebohrten Bohrlöcher PWM-18-122, 123 und 124, sodass die durchteuften mineralisierten Mächtigkeiten bei allen Bohrlöchern, mit Ausnahme dieser drei, fast wahre Mächtigkeiten sind.Der Spodumen-Pegmatit bei West Joe befindet sich 1,6 km südwestlich der westlichen Randzone des Hauptgangs (Main Dyke) bzw. 3,0 km südwestlich des Nordostgangs (Northeast Dyke) (Abbildung 2). Die Erzgänge West Joe, Main Dyke und Northeast Dyke liegen entlang eines in SW-NO-Richtung verlaufenden Trends (Abbildung 2). Nachdem die Spodumenmineralisierung in allen drei Erzgängen die gleiche ist und die Erzgänge auf ein und demselben Trend liegen, birgt der 3,0 km lange Bereich zwischen den Erzgängen West Joe, Main Dyke und Northeast Dyke als ausgedehntes Explorationsziel entsprechend Potenzial für das Auffindungen weiterer Spodumen-Pegmatite.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45167/PR for 11-13-18 v2-DEprcom.002.jpegAbbildung 2 Konzessionsgebiet Case Lake mit den Bohrstandorten in den Erzgängen West Joe, Main Dyke, East und Northeast.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45167/PR for 11-13-18 v2-DEprcom.003.jpegAbbildung 3 Standort der Bohrlochmünder des Bohrprogramms auf dem Erzgang West Joe auf dem Konzessionsgebiet Case Lake.Tabelle 3 Standorte der Bohrlochmünder im Erzgang West Joe auf dem Konzessionsgebiet Case Lake. UTM NAD 83, Zone 17. DGPS-Untersuchung.Aus dem Bohrkern wurden folgende Proben entnommen: zunächst eine 1 m-Probe aus dem Grundgestein, danach 1 m-Proben aus dem Pegmatitgang und eine 1 m-Probe aus dem Grundgestein. Bei der Probenahme wurde auf die lithologischen Grenzen geachtet, sodass in einer Probe nur eine einzige lithologische Einheit enthalten ist. Ausgenommen davon sind die Pegmatitadern im Tonalit (< 20 cm), die zu einer Probe zusammengefügt wurden. Die Geologen von Power Metals brachten die Bohrkernproben zunächst in das Aufbereitungslabor von SGS in Cochrane. Anschließend wurde der Bohrkern an das Analyselabor von SGS in Lakefield (Ontario) überstellt, das über eine ISO 17025-Zertifizierung verfügt. Jedem Satz aus 20 Proben wurden eine externe Leerprobe aus Quarz, eine externe Normprobe aus Lithium sowie ein Bohrkernduplikat beigefügt. Das Lithiumoxiderz (Li2O) wurde mittels Natriumperoxidschmelze aufgeschlossen und anhand des ICP-OES-Verfahrens analysiert; die Nachweisgrenze lag bei 0,002 % Li2O. Eine Qualitätskontrolle der Normproben und Leerproben für dieses Bohrprogramm hat ergeben, dass die Proben den Test bestanden haben bzw. die Ergebnisse der Bohrkernanalyse korrekt sind und keine Kontaminierung vorliegt.Das Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 km östlich von Cochrane (NO-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus sechs Spodumenerzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke im Bereich des Henry Dome sowie Erzgang West Joe im Bereich einer neuen Tonalitkuppel. Power Metals ist zu 80 % am Projekt beteiligt, sein Partner MGX Minerals Inc. hält eine Förderbeteiligung von 20 %.Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt. Dr. Selway hat bei Power Metals die Funktion des VP of Exploration inne und zeichnet als qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich.Dr. Selway beaufsichtigt das Explorationsprogramm bei Case Lake. Die Expertin hat ihr Doktoratsstudium 1999 mit einer Arbeit über Granit-Pegmatite abgeschlossen (Ph.D.) und war 3 Jahre lang als Geowissenschaftlerin mit Spezialisierung auf Pegmatit beim Geologischen Dienst der Provinz Ontario (Ontario Geological Survey) tätig. Dr. Selway kann auf dreiundzwanzig Fachpublikationen zum Thema Pegmatite in wissenschaftlichen Zeitschriften verweisen. Es wurde ein Bericht über das Konzessionsgebiet Case Lake im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und am 18. Juli 2017 eingereicht. Power Metals Corp. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu explorieren und zu erschließen. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium sowie wachstumsstarken Spezialmetallen und -mineralien. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor und den Cleantech-Sektor mit Rohstoffen zu versorgen. Weitere Informationen unter www.powermetalscorp.com.FÜR DAS BOARD:Johnathan MoreChairman & DirectorPower Metals Corp.Johnathan More646-661-0409info@powermetalscorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach den Bestimmungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (in der Vorschrift S des U.S. Securities Act als U.S. Person bezeichnet) oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine entsprechende Ausnahmeregelung besteht. Diese Pressemeldung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt in keinem Rechtssystem ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählt auch die Verwendung des über die Platzierung generierten Erlöses. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensführung basieren, übernimmt Power Metals keine Verantwortung für eine Aktualisierung oder Berichtigung der zukunftsgerichteten Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der derzeit gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt. 