Goldpreis arbeitet sich nach oben

Der Goldpreis arbeitet sich weiter nach oben und ist nun im Bereich der harten Widerstände angekommen. In diesem Bereich scheiterte Gold im Oktober und November mehrfach:Für einen Ausbruch ist es immer hilfreich, wenn a) die Minen stärker laufen als Gold und b) Silber besser läuft als Gold.Schauen wir uns diese beiden Indikatoren an. Die GDX-GLD Ratio (Stärke oder Schwäche der Minen) hat zwar das potentielle Ausverkaufstief vom September nicht mehr gesehen, tut sich aber bislang schwer, nach oben zu kommen. Tax-Loss-Selling könnte der Grund hierfür sein oder einfach die Scheu von Anlegern, sich noch im alten Jahr neu zu positionieren:Die Gold-Silber-Ratio liegt aktuell bei 85,1 und somit minimal unter dem Hoch von gut 86. Die Kraft scheint nach oben auszugehen (positiv) und eine Bewegung in den Bereich von 82 - 84 sollte möglich sein: