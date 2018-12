Boreal Metals Corp. ernennt Thomas Söderqvist in das Board of Directors

Vancouver, 13. Dezember 2018 - Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV: BMX) freut sich, die Ernennung von Thomas Söderqvist zu einem unabhängigen Director ohne Geschäftsführungsbefugnis mit Wirkung zum 1. Januar 2019 bekannt zu geben. Herr Söderqvist ist ein Bergbauexperte mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bergbausektor und bekleidet derzeit den Posten des Senior Vice President der Boliden Group (Boliden) mit Sitz in Stockholm. Er hatte Führungspositionen bei einigen der wichtigsten Unternehmen im schwedischen Bergbausektor inne, darunter Boliden und Sandvik Mining and Construction (Sandvik). Herr Söderqvists umfassende Kenntnisse des skandinavischen Bergbausektors und sein ausgedehntes Kontaktnetz werden Boreal einen regionalen Vorteil verschaffen und zur Förderung der strategischen und explorationsspezifischen Ziele des Unternehmens beitragen.Im Namen des Board of Directors freue ich mich, Thomas Söderqvist bei Boreal begrüßen zu können. Wir setzen den Aufbau eines starken Boards mit einer Kombination aus Fähigkeiten und Know-how fort, das zum Erreichen der strategischen Ziele des Unternehmens beitragen wird, sagte President und CEO Karl Antonius. Thomas hat umfangreiche Erfahrung in Skandinavien und verfügt über ein einzigartiges Kontaktnetz und starke Beziehungen im Bergbausektor, die Boreal bei der weiteren Umsetzung unserer Entwicklungsstrategie unterstützen werden.Herr Söderqvist begann seine Laufbahn im Bergbausektor im Alter von 18 Jahren beim schwedischen Bergbaukonzern Boliden, wo er zunächst als Arbeiter im Tiefbau tätig war. Nach einem Studium setzte er seine Tätigkeit bei Boliden fort und arbeitete sich bis zum Posten des Managers für den Tiefbaubetrieb hoch. Er schloss sich Sandvik an und war aktiv an Sandviks Übernahme von Tamrock beteiligt, die zur Schaffung eines neuen globalen Ausrüstungsunternehmen für den Festgesteinsbergbau führte. Während seiner Tätigkeit bei Sandvik leitete er fünf Jahre lang die kanadischen Betriebstätigkeiten vom Sitz des Unternehmens in Sudbury (Ontario) aus. Anschließend leitete er sechs Jahre lang das Bergbau- und Baugeschäft von Sandvik in Nord-, Zentral- und Osteuropa und wurde zum Senior Vice President von Sandvik Mining and Construction befördert. Herr Söderqvist stieß 2012 als General Manager der Minen Skelleftea wieder zu Boliden und wurde nach vier Jahren zum Senior Vice President von Boliden mit Sitz in Stockholm befördert. Herr Söderqvist wird ab 1. Januar 2019 die Funktion als Senior Advisor des CEO von Boliden auf Teilzeitbasis übernehmen. Boreal Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold- und Kobaltlagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann. 