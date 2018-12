Goldbullen haben die Oberhand zurück

Rohstoffhändler scheinen Gold wieder als aufregend zu empfinden, nun da der Aktienmarkt auf dem besten Weg ist, sein schlimmstes Jahr seit 2008 hinzulegen und den schlechtesten Dezember seit 1931 zu verzeichnen. Die bullischen Spekulationen gegenüber dem gelben Edelmetall überwogen den bärischen in der zum 11. Dezember geendeten Woche. Das führte seit Juli erstmals wieder zu positiven Netto-Kontrakten, so die Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).Wie viele von Ihnen wissen, war der Dezember ein historisch starker Monat für den Aktienmarkt. Doch Angst vor einem Abschwung des Weltwirtschaftswachstums, steigenden Zinsen und dem Handelskrieg zwischen USA und China haben viele Investoren dazu gebracht, ihre Aktienanteile zu Gunsten von Gold zu reduzieren, das in Zeiten der wirtschaftlichen und finanziellen Instabilität als sicherer Hafen gilt.Nun, da wir uns auf dem Weg ins Jahr 2019 befinden, ist Gold "bereit die Verantwortung eines Bullenmarktes vom Dollar und den Aktien zu übernehmen", schreibt Rohstoffstratege Mike McGlone von Bloomberg. Auch wenn der US-Dollar seit September an Stärke gewonnen hat, was den Goldpreis gewöhnlich nach unten drückt, zeigte das gelbe Metall "abweichende Stärke vor dem Hintergrund zunehmender Aktienmarktvolatilität", fügte McGlone hinzu.In diesem Quartal hat Gold den Markt bisher zerschmettert und legte mehr als 5% (Stand 18. Dezember) verglichen zu negativen 11,9% des S&P 500 Index zu. Goldbergbauunternehmen, gemessen am NYSE Arca Gold Miners Index, entwickelten sich am besten und stiegen fast 12%.Wir könnten vielleicht sogar noch höhere Gold- und Goldaktienpreise im nächsten Jahr und darüber hinaus erwarten, doch der Dollar wird höchstwahrscheinlich sinken müssen. Damit das passieren kann, muss die Federal Reserve ihre quartalsweisen Zinserhebungen pausieren. Viele Branchenführer unterstützen diesen Ansatz, wie auch Jeffrey Gundlach und Stanley Druckenmiller, nicht zu vergessen Präsident Donald Trump."Ich hoffe, dass die Leute in der Fed den heutigen Artikel des Wall Street Journals (WSJ) lesen, bevor sie einen weiteren Fehler begehen", warnte Trump in einem Tweet am Dienstagmorgen. "Und lasst den Markt zudem nicht noch illiquider werden, als er ohnehin schon ist. Und hört mit den 50 Milliarden auf. Fühlt den Markt und richtet euch nicht nur nach unbedeutenden Zahlen. Viel Glück!"Der Artikel des WSJ, den Trump meint, argumentiert, dass die "wirtschaftlichen und finanziellen Signale andeuten, dass der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, pausieren sollte", ein Satz, den Trump nun schon seit Monaten wiederholt.Wenn wir fünf Jahre in die Zukunft blicken, dann wird das Investitionsargument für Gold und Goldbergbauunternehmen noch attraktiver. Das in London basierte Edelmetallberatungsunternehmen Metals Focus prognostiziert einen allmählichen Anstieg des Goldkonsums zwischen heute und 2023, der durch starke Schmucknachfrage und physischer Investition gestützt wird."Ab dem Spätjahr 2019", schreiben Analysten von Metals Focus, "erwarten wir einen Goldbullenmarkt, der unserer Meinung nach für die nächsten zwei bis drei Jahre bestehen bleiben wird."In einem Interview, das in dieser Woche mit CNN stattfand, drängte der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve (und Goldenthusiast), Alan Greenspan, die Investoren dazu, "Schutz zu suchen". Er erwartet nicht, dass die Märkte auf ein höheres Niveau streben werden, als aktuell."Es wäre sehr überraschend, wenn er sich hier stabilisieren würde und dann in die Höhe schnellt", so Greenspan.Ich glaube, der beste Weg, "Schutz zu suchen" involviert Gold und kurzfristige, steuerfreie Kommunalanleihen. Und Gold? Ich empfehle wie immer eine Investition von 10%; 5% in Bullion, Münzen und Schmuck und 5% in hochqualitative Goldunternehmen, Investmentfonds und ETFs.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 18. Dezember 2018 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.