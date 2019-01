Newmont CEO: Übernahme, um Goldpreisrückgang zu überleben

Newmonts Erwerb von Goldcorp bedeutet nicht, dass man bullisch gegenüber Gold sei, so CEO Gary Goldberg laut CNBC . Stattdessen sei das globale Gold- und Kupferbergbauunternehmen darauf aus, die Assets von Goldcorp über eine Zeitspanne hinweg zu optimieren, während der die Kosten des gelben Edelmetalls stagnieren und die Branche konsolidiert."Wir strukturieren unser Geschäft, um die Preiszyklen zu überleben. Wir prognostizieren keinen Auf- oder Abschwung", erklärte Goldberg. Man sei auf den Ertrag fokussiert und wolle sicher stellen, dass jedes Projekt des Unternehmens zumindest 15% Ertrag abwerfe.Das Unternehmen sei laut Goldberg noch immer dabei, Investoren klar zu machen, welche Vorteile diese Übernahme mit sich bringen wird. "Das wird zur größten Reservebasis werden, die ein Unternehmen in dieser Branche jemals hatte," erklärte er. "Wir werden 18 Operationen besitzen und genau das tun, was wir in den letzten fünf oder sechs Jahren getan haben, um Newmont in eine starke Position zu bringen, um diese Assets zu optimieren."© Redaktion GoldSeiten.de