Doubleview Capital informiert über aktuelle Explorationsaktivitäten und geplante Bohrungen

VANCOUVER, 6. Februar 2019 - Doubleview Capital Corp. (Doubleview) (TSX-V: DBV, FRANKFURT: 1D4, OTC: DBLVF) freut sich, über den aktuellen Stand der Explorationsaktivitäten in seinem Gold-Kupfer-Porphyr-Konzessionsgebiet Hat im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia zu berichten. Der Fachausschuss von Hudbay Minerals-Doubleview traf am 30. Januar 2019 zusammen, um die im Jahr 2018 absolvierten Feldarbeiten zu prüfen und Pläne für weiterführende Arbeiten, unter anderem Bohrungen, im Jahr 2019 zu erörtern. HudBay Minerals Inc. (Hudbay) ist gemäß den Bestimmungen einer Optionsvereinbarung als optionsberechtigter Partner mit der Exploration des Konzessionsgebiets Hat befasst. Einzelheiten dazu wurden von Doubleview in einer Pressemeldung am 19. Juni 2018 veröffentlicht. Im Rahmen seiner Feldarbeiten 2018 führte Hudbay unter anderem geophysikalische und geochemische Messungen, eine Neuerfassung bzw. Neuanalyse von vorhandenem Bohrkernmaterial, archäologische Untersuchungen sowie detaillierte geologische Kartierungen durch. Im Zuge von geophysikalischen Messflügen mittels 3D-Widerstandsmessung/Induzierter Polarisation auf rund 37 Kilometer Luftlinie (8,23 km²) wurde umfangreiches Datenmaterial gesammelt, das nun von den Fachkräften von Hudbay ausgewertet und gemeinsam mit den geochemischen und geologischen Daten zu einem neuen Rohstofflagerstättenmodell verarbeitet wird. Das Modell wird für die weiteren Untersuchungen und Sondierungen richtungsweisend sein.Das Explorationsteam von Hudbay wird das neu überarbeitete Lagerstättenmodell in seine Planungen für das Arbeitsprogramm 2019 im Konzessionsgebiet Hat aufnehmen. Im Arbeitsprogramm 2019 sind zunächst Phase-I-Bohrungen mit einem Bohrvolumen von 3000 bis 4000 Meter vorgesehen, die ehestmöglich eingeleitet werden sollen. Die Planung der Phase-II-Bohrungen erfolgt dann auf Basis der ersten Bohrergebnisse; sie werden anschließend angekündigt. Geologische, geochemische und geophysikalische Messungen finden laufend während der gesamten Feldsaison statt.Farshad Shirvani, President und CEO von Doubleview, betont, dass er mit der Qualität und dem Know-how der Fachkräfte von Hudbay sehr zufrieden ist: Ich habe im Laufe von mehr als 25 Jahren mit zahlreichen Geologen und anderen Bergbauexperten zusammengearbeitet und kann sagen, dass die Fähigkeiten und das Engagement des Teams von Hudbay mich sehr beeindrucken. Diese Spezialisten sind äußerst kooperativ und teilen bereitwillig ihr Fachwissen und ihre Erfahrung, die sie auf internationaler Ebene in sämtlichen Bereichen der Rohstoffexploration sammeln konnten. Sie bereichern die Arbeiten im Projekt Hat mit modernsten Datenerfassungs- und Datenauswertungsmethoden auf höchstem Niveau.Erik A. Ostensoe, P. Geo., zeichnet für das Projekt Hat als geologischer Berater und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) verantwortlich und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben. Er steht in einem Nahverhältnis zu Doubleview, da er einerseits Aktionär ist und andererseits auch eine geringe NSR-Beteiligung am Projekt Hat hält. Doubleview Capital Corp. ist ein Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), dessen Aktien an der kanadischen Börse TSX-Venture Exchange notieren [TSX-V: DBV], [OTCBB: DBLVF], [GER: A1W038], [Frankfurt: 1D4]. Doubleview hat sich auf die Auffindung, den Erwerb und die Finanzierung von Edelmetall- und Basismetallexplorationsprojekten in Nordamerika, vor allem in der kanadischen Provinz British Columbia, spezialisiert. Doubleviews Vorzeigeprojekt, das Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Hat, wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung von der Firma HudBay Minerals Inc. exploriert, die das Projekt in eine Machbarkeitsstudie überführen und sich damit eine Gesamtbeteiligung von 65 % sichern will.   