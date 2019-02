Cypress Development beauftragt Ausenco mit Vormachbarkeitsstudie für Clayton Valley

Vancouver, 14. Februar 2019 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Ausenco Engineering Canada Inc. als Leitender Berater im Zusammenhang mit der Vormachbarkeitsstudie für das unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada ausgewählt wurde. Darüber hinaus freut sich Cypress bekannt zu geben, dass die Firma Global Resource Engineering (GRE) auch weiterhin als Berater für die Bereiche Projektmetallurgie, Ressourcenschätzung und Bergbauplanung verantwortlich zeichnen wird.Ausenco Engineering verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Lithiumprojekten. Zu den ausgewählten Projekten zählen unter anderem das von Bacanora Minerals betriebene Lithiumprojekt Sonora (Mexiko), die Mineralumwandlungsanlage von Talison Minerals (Westaustralien) und das von European Metals bearbeitete Zinn-Wolfram-Lithiumprojekt Cinovec (Tschechische Republik).Dr. Bill Willoughby, CEO von Cypress, erklärt: Ausencos umfangreicher Erfahrungsschatz in der Anlagenplanung und im Anlagenbau bei Lithiumprojekten wird uns in der Phase der Vormachbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Clayton Valley eine wertvolle Stütze sein. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ausenco und GRE und hoffen, die Vormachbarkeitsstudie bereits im zweiten Quartal dieses Jahres abschließen zu können. Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Exploration und die Erschließung durch Cypress führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Mine Silver Peak von Albemarle, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas.Cypress Development Corp. verfügt über rund 72,5 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.cypressdevelopmentcorp.com.Cypress Development Corp.Dr. Bill WilloughbyWILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE, Chief Executive OfficerDon Myers, Director, Corporate CommunicationsCypress Development Corp.Tel: 604-639-3851Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: 604-687-3119E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.comwww.cypressdevelopmentcorp.comCypress Development Corp.Suite 1610 - 777 Dunsmuir StreetVancouver, BC, Canada, V7Y 1K4DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!