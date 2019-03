Goldpreis kann 1.350 $ nicht nehmen und korrigiert den Aufwärtstrend

Goldpreis Jahreschart, Quartalschart und Monatschart

Goldpreis korrigiert den Aufwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2013 bei einem letzten Kurs von 1.294,5 $.Ausgehend von dem im August 2018 erreichten Vorjahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist.Im Februar wurde ein lokaler Hochpunkt bei 1.349,8 erreicht. Darauf folgte ein starker Kurseinbruch, der den Goldpreis bis unter die psychologisch wichtige 1.300 $ Marke brachte.Aus Sicht des Wochenchart liegt nun ein gebrochener Aufwärtstrend vor.Durch die Kursschwäche in den letzten Tagen hat sich das Chartbild des Goldpreises deutlich verschlechtert und auf neutral gedreht.Möglicherweise besteht weiterer Abgabedruck, der den Gold-Future zunächst bis 1.280 $ bzw. 1258 $ fallen lässt, wo sich die nächsten wichtigen Fibonacci Korrekturlevels befinden (38% und 50% sukzessive), wie man im Wochenchart sehen kann.Erst ein relativ unwahrscheinlicher Kursanstieg über das Wochenhoch bei 1334,9 $ würde das neutrale Chartbild wieder auf positiv drehen.© Karsten Kagels