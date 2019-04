CellCube Energy Storage: Interview des Magazins ees International mit COO von Enerox

Toronto, 17. April 2019 - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE CUBE) (OTCQB CECBF) (Frankfurt 01X, WKN A2JMGP) freut sich sehr, ein Interview von ees International mit Alexander Schönfeldt, COO von Enerox, zu präsentieren. ees International ist ein Magazin, dessen Schwerpunkt darauf liegt, die Energiespeicherbranche über aktuelle Entwicklungen und die neuesten Marktinnovationen zu informieren.https://www.electrical-energy-storage.events/en/news-press/news/expert-interviews.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3242&cHash=f603ef84bd404301fc5cedde4b430b07Der Artikel erscheint im Vorfeld der Vorstellung der neuen Generation der CellCube-Produktreihen FB250 und FB500 auf der Intersolar/ees Europe (Stand C2.534), die von 15. bis 17. Mai 2019 in München stattfindet.Das moderne Energiespeichersystem erfüllt über seine mehr als 25-jährige Lebensdauer Betriebsstandards, insbesondere bei der gemeinsamen Anwendung mit erneuerbarer Energieerzeugung oder als Teil von Energienetzen für Reserve- und Kapazitätsmärkte. Die neue Generation der Energiespeichersysteme hat umfassende Fähigkeiten und setzt in puncto Cyclisierung, Leistungsbewertung, Effizienz und Lebensdauer neue Leistungsstandards für Flüssigbatterien. Dies macht Projekte im Megawattbereich aus kommerzieller Sicht zu den niedrigsten nivellierten Speicherkosten machbar und äußerst attraktiv.CellCube ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist. CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie. Enerox GmbH ist der Entwickler und Hersteller der Energiespeichersysteme von CellCube. CellCubes andere Tochtergesellschaften sind Cube Switchgear Systems und Power Haz Energy Mobile Solutions Inc. Das Unternehmen hat auch in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 136 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen (tägliche Entladung für 28 Jahre) eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf und beinhalten größere containerisierte Module. Die grundlegenden Bausteine bestehen aus CellCube-Einheiten mit einer Energiekapazität von vier, sechs oder acht Stunden.Besuchen Sie das Team von CellCube am Stand C2.534 bei der Intersolar/ees Europe, die von 15. bis 17. Mai 2019 in München stattfindet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46500/CELLCUBE ANNOUNCES EES INTERVIEW WITH COO Apr 17.19_DE_PRcom.001.pngFür CellCube Energy Storage Systems Inc. Für CellCube Energy Storage Systems Inc. Stefan SchaussCEO Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!