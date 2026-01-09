Gold nach den US-Arbeitsmarktdaten - dies ist wichtig!

Quelle Chart: stock3

Der seit Ende September 2025 etablierte Aufwärtstrend beim Goldpreis erfuhr zahlreiche Tests und hielt sich bisher tapfer. Im Anschluss an die soeben veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten zeigen sich Gewinne, und sofern der Preis über 4.526 USD anziehen sollte, erscheinen neue Höchststände über 4.550 USD unvermeidlich. Die nächsten Ziele auf der Oberseite wären dabei 4.731 USD sowie im Ausdehnungsfall 4.912 USD.Mögliche Rücksetzer sollten sich über 4.381 USD abspielen, um keine größere Gegenbewegungsgefahr zu signalisieren. Speziell unter 4.345 USD müsste man nämlich mit stärkeren Verlusten bis 4.243 USD und gegebenenfalls tiefer bis 4.145 USD rechnen. Der dabei erfolgte Bruch der etablierten Aufwärtstrendlinie wäre zudem belastend.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.