17 Mrd. Kubikmeter Erdgas: Größter Erdgasspeicher Europas steht in Flammen

In der Nacht vom Donnerstag zu heute zerstörte eine russische "Oreshnik"-Interkontinentalrakete den größten unterirdischen Erdgasspeicher Europas. Die Anlage, die den Namen "Bilche-Volytsko Uherske" trägt, befindet sich in der Westukraine, nahe der Stadt Lvov (rund 70 km von der polnischen Grenze entfernt).
Zurzeit brennen 17 Milliarden Kubikmeter Erdgas unkontrolliert ab, wie die Börsenzeitung (Link) und andere Medien berichten.
Die russische Hyperschallwaffe vom Typ Oreschnik kann aufgrund ihrer Überschallgeschwindigkeit derzeit von keinem Raketenabwehrsystem (bodengestütztes Radar) erkannt, abgefangen, noch zerstört werden. Dies schließt die Vorwarnung vor einem bevorstehenden Angriff mit ein. Die Rakete verfügt über mindestens sechs Sprengköpfe, die jeweils unterschiedliche Ziele ansteuern können.
Wie der MDR (Link) heute berichtet, wäre die Rakete vermutlich (erneut) nur mit Sprengkopf-Attrappen (Munition ohne Sprengkopf) bestückt gewesen, laut einer Aussage eines ranghohen Vertreters der Ukraine. Auch Russland bestätigt den Oreschnik-Einsatz.
Derweil ruft der Bürgermeister Klitschko alle Einwohner von Kiew auf, die Hauptstadt zu evakuieren, da die Stadt nach den massiven russischen Angriffen der vergangenen Nacht ohne Strom, Wasser und Heizung ist. Nichts davon lässt sich mehr reparieren.
Marktgeflüster:
Und wie reagieren die Märkte heute?
- "Der US-Erdgas-Futures fällt auf ein 11-Wochen-Tief, da mildes Wetter die Nachfrage dämpft" (Link).
- Gestern berichtete Stern.de (Link): "Ähnlich wie 2022: Gasspeicher in Deutschland leeren sich zusehends"
- Heute titelt Futurezone.de (Link): "Russland-Gas vor dem Aus: Moskau warnt vor teuren Folgen das erwartet Deutschland wirklich"
