Zijin Mining - Kaufchance in Sicht

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Dem chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. erreichte unlängst die Marke von 0,40 EUR. Seither erfolgten Gewinnmitnahmen, welche die Aktie wieder in ein interessantes Terrain zurückführt. Denn zwischen 0,33 und 0,36 EUR bietet sich durchaus eine spekulative Kaufchance für alle bullisch ausgerichteten Markteilnehmer an. Dem folgend könnte eine nochmalige Attacke auf das Level von 0,40 EUR erfolgen, bevor darüber das Niveau bei 0,44 EUR interessant werden sollte.Unverändert wären zu deutliche Rücksetzer bis unter 0,30 EUR kritisch zu sehen, da in diesem Fall mit einer größeren Schwäche bis 0,27 EUR und ggf. sogar tiefer bis 0,23 EUR gerechnet werden sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.