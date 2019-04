Sonoro Metals Corp. bestätigt neue und erweiterte Vererzungszonen auf Cerro Caliche

VANCOUVER, 29. April 2019 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" und das "Unternehmen") berichtet, dass man in allen 60 Bohrungen, die im Rahmen des Reverse-Circulation-Programms (Rückspülbohrungen) auf dem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Cerro Caliche in Sonora, Mexiko, bis dato niedergebracht und analysiert wurden, eine Goldvererzung angetroffen hat. Frühere Ergebnisse aus dem 45 Bohrungen umfassenden Phase-I-Bohrprogramm innerhalb der Central Zone bestätigten eine Reihe von nach Nordwesten streichenden goldführenden Strukturen und umrissen drei in geringer Tiefe liegende, großvolumigen Goldvererzungszonen mit supergenen oxidierten Sediment- und Eruptivgesteinseinheiten, die sich alle möglicherweise für eine Haufenlaugung eignen. Die neuen Ergebnisse aus den ersten 15 Bohrungen der Phase II, siehe unten, stimmen mit den Eigenschaften der Phase-I-Ergebnisse überein. Die meisten dieser "Erkundungsbohrungen" liegen in neuen Bereichen. Demzufolge konnten die vererzten Zonen von der Central Zone in vier neuen Clustern um über 1,25 km nach Nordwesten ausgedehnt werden.Auf El Colorado im südwestlichen Teil der Central Zone wurden ebenfalls zwei Infill-Bohrungen niedergebracht, um die mögliche Erstreckung der tieferen Teile der epithermalen Gangzonen zu bestimmen.- Veta de Oro: Erkundungsbohrung SCR-057 lieferte 2,728 g/t AuÄq über 10,67 m einschließlich 4,35 g/t über 6,1 m.- Veta de Oro: Erkundungsbohrung SCR-056 lieferte 5,484 g/t AuÄq über 3,05 m.- El Rincon: Erkundungsbohrung SCR-047 lieferte 0,744 g/t AuÄq über 10,67 m.- El Colorado: Infill-Bohrung SCR-045 lieferte 0,799 g/t AuÄq über 6,1 m und 1,052 AuÄq über 15,24 m."Der Hauptschwerpunkt dieser ersten Bohrungen der Phase II war die Überprüfung von Cerro Caliches nordwestlicher anomaler Goldzonen mittels "Erkundungsbohrungen". Diese Zonen wurden zuvor durch Kartierungen der Geochemie und der Geländeoberfläche identifiziert, aber das Unternehmen hat dort bis dato noch nicht gebohrt," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Das erfolgreiche Ergebnis der Erkundungsbohrungen in den nordwestlichen Zonen und der Infill-Bohrungen in der Zone El Colorado unterstützt den Plan des Unternehmens, in diesen Zonen nach weiterer Datenauswertung zusätzliche Bohrungen niederzubringen. Die restlichen laufenden Phase-II-Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Vererzung im Central Zone Cluster von Japoneses-Cuervos-Abejas, bevor man eine erste Ressourcenschätzung durchführt."Die Ansichten der Karten mit den Bohrungen in den nordwestlichen Zonen und in der Central Zone sind in der originalen englischen Pressemitteilung hinterlegt. Oder Sie besuchen Sonoros Webseite: www.sonorometals.com.Die Analysenergebnisse aus 15 Bohrungen der Phase II, nummeriert von SCR-045 bis SCR-059 wie in der Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen, demonstrieren ein zusätzliches Potenzial für eine Goldvererzung, die sich von der bereits abgebohrten Central Zone auf Japoneses, Abejas, El Colorado und Guadalupe (siehe Sonoros Pressemitteilung vom 16. Januar 2019) erstreckt. Diese neu erbohrten nordwestlichen vererzten Zonen sind: El Rincon, Gloria, El Boludito und Veta de Oro, die sich von der Central Zone im Streichen bis zu einer Entfernung von 1,25 km erstrecken. Die Zone Chinos NW, die zwischen der nordwestlichen Zone und der Central Zone liegt, wurde ebenfalls zum ersten Mal vom Unternehmen abgebohrt, was einen Ausläufer der Japoneses Zone bestätigt.Drei Bohrungen in der Zone Veta de Oro, die sich im Streichen der ca. 200 m südöstlich liegenden Vererzungszone Abejas befindet, führten zu zwei reichhaltigeren Gold- und Silberabschnitten in SCR-056 und 057. Die Bohrung SCR-054 in der Zone Boludito durchteufte eine erzstockartige Goldvererzung im Streichen der Japoneses Zone ungefähr 200 m südöstlich. Dies deutet darauf, dass dies möglicherweise ein Ausläufer dieser Zone ist. Ferner zeigte die Bohrung SCR-055 einen wahrscheinlich 300 m langen Ausläufer der Zone Buena Suerte, die eine sich entwickelnde neue Zone ist. Die Bohrungen in den Zonen El Rincon und Gloria liegen ungefähr 1,25 km nordwestlich der Japoneses Zone. In der Zone Rincon durchteufte die Bohrung SCR-047 vier Abschnitte mit Goldvererzung, was auf ein neues Erzgang-Cluster und eingesprengte Goldvererzung deutet. Die Bohrergebnisse unterstützen weiterhin das Vorkommen eines mächtigen vererzten niedrig sulfidierten epithermalen Gangsystems mit weiterem Potenzial für die Entwicklung einer großvolumigen Ressource, die sich für einen Tagebau eignet.Im Rahmen des Phase-II-Programms wurden bis dato Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.763 m niedergebracht und analysiert. Sonoro hat jetzt Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.367 m des geplanten 10.000 m umfassenden Programms niedergebracht. Die Kombination der historischen mit der aktuellen Exploration umfasst jetzt 176 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 19.000 m sowie 6.000 übertägig entnommene Proben. Weitere sechs Bohrungen aus dem Phase-II-Programm wurden zur Analyse geschickt. Die Ergebnisse werden vor Ende Mai erwartet.Sonoro hat ebenfalls die digitalen Datenbestände von Paget Southern erhalten und bereitet sie zurzeit auf. Paget Southern ist ein Privatunternehmen, das im Jahr 2011 auf Cerro Caliche die historischen Bohrprogramme durchgeführt hat. Sonoro hat die Analysedaten für insgesamt 23 Kernbohrungen sowie die Daten einer großen Zahl übertägig entnommener Proben erhalten. Diese Daten stammen aus Bohrungen und Probenentnahmen, die gemäß NI 43-101 standardisierter Verfahren durchgeführt wurden. Sie sind hilfreich für die Erklärung der Geologie und die Beurteilung der vererzten Zonen für zukünftige Bohrungen.Zusammen mit den Bohrergebnissen, die in Sonoros Pressemitteilungen vom 9. November 2018, 5. Dezember 2018 und 16. Januar 2019 bekannt gegeben wurden, bestätigen die kombinierten Ergebnisse des Bohrprogramms in geringer Tiefe liegende, niedrighaltige, großvolumigen Goldvererzungszonen in supergenen oxidierten Sediment- und Eruptivgesteinseinheiten. Vorbehaltlich einer weiteren metallurgischen Bestätigung scheinen sich die mit Gold vererzten Zonen für eine Edelmetallausbringung mittels Haufenlaugung bei starker Oxidation zu eignen. Der durchschnittliche Goldgehalt der berichteten Abschnitte ist den Goldgehalten in anderen Goldminen mit Haufenlaugung in der Region ähnlich. Die folgende Tabelle zeigt die vererzten Abschnitte der Phase-II-Bohrungen.Die Bohrabschnitte aus den Gangzonen schneiden die geneigten Gangzonen beinahe senkrecht zu den Erzgängen. Die Bohrungen wurden in einem Winkel von 45 Grad niedergebracht. Die wahre Mächtigkeit der Gänge mit steileren Winkeln dürfte bei ca. 80 Prozent der durchteuften Mächtigkeiten des Gangzonentrends liegen.Die vollständige Tabelle in dieser Meldung sehen Sie in der originalen englischen Pressemitteilung.Die Bohrproben wurden mittels eines Luftstrom-Fliehkraftabscheiders gesammelt und anschließen in einem Splitter geviertelt. Die geviertelten Proben wurden in Plastiksäcke mit Kennzeichnung verpackt und verschlossen. Der Probengruppe wurden Leerproben, Standards und Doppelproben hinzugefügt. Die Proben werden von ALS-Chemex abgeholt und direkt zum Vorbereitungslabor in Hermosillo, Sonora, gebracht.Im Labor wird ein Teil der Probe zu einem feinen Pulver reduziert, wovon 200 Gramm an das Analyselabor der ALS-Chemex in Vancouver geschickt werden. 30 Gramm werden für die Brandprobe auf Gold verwendet. Das angefallene Probierkorn wird in Säuren aufgelöst und der Goldgehalt mittels Atomabsorption bestimmt. Eine weitere Probenmenge wird in einem Gemisch aus vier Säuren für die ICP-Multielementanalysen aufgelöst.Cerro Caliche liegt ungefähr 45 km südöstlich von Magdalena de Kino im Mega-Bezirk Cucurpe-Sonora des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Mehrere historische Untertageminen wurden auf der Konzession betrieben einschließlich Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japoneses, Las Abejas, Boluditos, El Colorado, Veta de Oro und Espanola. Die Vererzungstypen des Mega-Bezirks Cucurpe-Sonora umfassen Varianten von epithermalen niedrig sulfidierten Erzgängen und damit in Zusammenhang stehender vererzter Intrusionsgänge und zugehöriger Vulkankuppen. Stellenweise alterierte felsische Intrusionsgänge kreuzen die vererzten Metasedimentgesteine und könnten mit der Vererzung in den Intrusionsgängen und den Metasedimentgesteinen in Zusammenhang stehen. Der Mega-Bezirk Cucurpe-Sonora wurde in der Vergangenheit als ein Bezirk mit vorherrschend Erzgängen betrachtet, aber in der jüngsten Zeit wurden Tagebaubetriebe entwickelt, die eine eingesprengte Goldvererzung und eine Goldvererzung des Stockwork-Typs abbauen.Die Wirtsgesteine umfassen jurassische bis kretazische Metasedimentgesteine einschließlich Tonschiefer, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzgeröllkonglomerat und Andesit. Jüngere Intrusionsgesteine setzen sich zusammen aus mittelkörnigen Granodiorit in den westlichen Teilen des Projekts in der Nähe der Mine Cabeza Blanca. Es scheint, dass die Erzgänge den Intrusionsstock durchziehen und weit verbreitet umwandeln. Der Rhyolith kommt in Form unregelmäßiger Körper vor, die in größeren Höhen im Nordteil der Konzession verbreitet sind einschließlich des Gebiets Rincon, wo er in Form von Effusionen, Lagergängen, Intrusionsgängen und Rhyolithkuppen vorkommt. Ein Teil des Rhyoliths ist vererzt und scheint mit der epithermalen Goldvererzung auf dem Projekt in Zusammenhang zu stehen.Stephen Kenwood, P. Geo., ein Director von Sonoro, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen einer Vererzung in historischen Minen neben oder auf Cerro Caliche nicht unbedingt ein Anzeichen einer Goldvererzung auf den sich in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionen ist.Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Kenneth MacLeod, President u. CEOBill Campbell, Corporate CommunicationsTel. +1-604-565 5609bill@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.