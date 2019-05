Maple Gold Mines Ltd. veröffentlicht erste Bohrergebnisse aus der Porphyrzone

Montreal, 29. Mai 2019 - Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) freut sich, erste Ergebnisse aus der Porphyrzone zu melden, wo das Unternehmen nun Assays für drei komplette Bohrungen erhalten hat. Die unten hervorgehobenen Abschnitte stammen von zwei Bohrlöchern innerhalb des zentralen Teils der Porphyrzone, die ca. 540 m voneinander entfernt liegen (siehe Abb. 1 und Tabelle 1).- DO-19-256 zeigte das Vorhandensein einer oberflächennahen Mineralisierung höheren Grades und schnitt 16 m mit durchschnittlich 1,57 g/t Au aus 77 m Bohrloch (67 m geschätzte vertikale Tiefe) sowie weitere 11 m mit durchschnittlich 1,00 g/t Au im weiteren Bohrloch. Diese flache Mineralisierung bleibt nach Norden hin offen.- DO-19-258 durchschnitt mehrere höherwertige Zonen mit 19m mit durch-schnittlich 2,46 g/t Au, einschließlich 6 m mit durchschnittlich 5,11 g/t Au, die auch 26,7 g/t Au über 1 m beinhalten (siehe Tabelle 1). Diese Abschnitte liegen innerhalb eines breiteren 41 m-Intervalls (einschließlich minderwertigem Material) mit durchschnittlich 1,41 g/t Au (alle nicht gekappt) aus 274 Bohrlöchern (225 m geschätzte vertikale Tiefe), was die Kontinuität der Mineralisierung im Gefälle unterstützt und bis in die Tiefe offen bleibt).Das Hauptziel der Bohrungen im zentralen Teil der Porphyrzone war es, die Kontinuität der höhergradigen Mineralisierung sowohl oberflächennah als auch in moderaten Tiefen nachzuweisen; die Ergebnisse der hervorgehobenen Bohrungen unterstützen dieses Konzept in beiden Aspekten.DO-19-256, das das Vorhandensein einer oberflächennahen Mineralisierung nachweisen soll, wurde vollständig in intrusivem Gestein gebohrt, einschließlich stark verändertem und mineralisiertem Syenit (Abb. 2), das näher an der Oberfläche liegt, wobei die Mineralisierung in der unteren Hälfte des Lochs durch eine Bruch-/Fehlerzone und alkalische Gabbros und fluoritreiche Karbonatitdeiche nach der Mineralisierung abgeschnitten wurde.DO-19-258 wurde gebohrt, um die Kontinuität eines signifikanten Abschnitts aus dem Jahr 2012 (DO-12-95) zu testen, der auf demselben Abschnitt abgefangen wurde (siehe Abb. 3). Die Ergebnisse unterstützen die Abwärtskontinuität dieser mineralisierten Zone mit jeweils vergleichbaren Abschnitten. Sowohl 2019 als auch frühere Bohrergebnisse zeigen eine viel breitere mineralisierte Hülle (einschließlich minderwertigerem Material), wie in Abb. 3 dargestellt; der breitere minderwertige Halo in DO-19-258 erstreckt sich über mehr als 175 Meter im Bohrloch. Dieses Bohrloch endete in einem 342 m tiefen Bohrloch in geologisch ähnlichen Gesteinen wie der hervorgehobene Abschnitt, einschließlich 1,17 g/t Au von 338-339 m, so dass diese mineralisierte Zone sowohl im Gefälle als auch im Bohrloch offen blieb.Der VP Exploration von Maple Gold, Fred Speidel, kommentierte dies: "Erste Bohrergebnisse aus der Porphyrzone unterstützen das Konzept einer oberflächennahen höhergradigen Zone sowie die Kontinuität der höhergradigen Mineralisierung in flachen Tiefen. Zusätzliche Bohrungen sind erforderlich, um die ultimative Down-Dip-Kontinuität für dieses Gebiet besser zu definieren, was im Einklang mit unserem derzeitigen Fokus auf die Optimierung der oberflächennahen Ressource steht, aber auch auf die Bewertung der potenziellen Bedeutung einer tieferen Mineralisierung auf Douay.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46917/MGM reports initial assays from the Porphyry Zone DEPRcom.001.jpegAbb. 1: Bohrplan auf Magnetbasis. Nur die drei in Tabelle 1 genannten Bohrungen sind gekennzeichnet.Tabelle 1: Hauptschnitte aus den ersten Ergebnissen der Porphyrzonehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46917/MGM reports initial assays from the Porphyry Zone DEPRcom.002.png*Wendet 13 g/t Au-Goldbegrenzungswert für die Porphyrzone an (Micon 2018). Die Wiederholungsuntersuchung der 26,7 g/t Au-Probe ergab 30,4 g/t Au. Die tatsächlichen Breiten werden auf ~90% der Bohrlochbreiten geschätzt.Klicken Sie auf den folgenden Link, um Bohrkernfotos für markierte Schnitte anzuzeigen:https://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/maps-figureshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46917/MGM reports initial assays from the Porphyry Zone DEPRcom.003.pngAbb. 2: Abschnitt 705900E mit Loch DO-19-256. Beachten Sie, dass diese oberflächennahe mineralisierte Zone nach Norden offen ist. Eine breitere mineralisierte Zone wird mit einem Cutoff von 0,1 g/t Au definiert, kann aber auch internes Material mit niedrigerem Gehalt beinhalten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46917/MGM reports initial assays from the Porphyry Zone DEPRcom.004.pngAbb. 3: Abschnitt 706375E, einschließlich Loch DO-19-258, der die Kontinuität der Mineralisierung im Down-Dip-Schnitt im historischen Loch DO-12-95 veranschaulicht; die Mineralisierung bleibt nach unten offen (Down-Dip und Downhole). Beachten Sie variable Einzelprobenqualitäten im hervorgehobenen DO-19-258 Bohrabschnitt, der längste schwarze Balken entspricht 26,7 g/t Au.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum ALS-Labor, die Probenvorbereitung für die Prüfung sowie die Analyse, Aufzeichnung und statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statementMaple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~355 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streik) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com. 